Cofares carga contra la nueva financiación de productos sanitarios y sus márgenes: "No estamos contentos"

Cofares mantiene su liderazgo en el mercado mayorista farmacéutico en España, con una cuota del 29,47%.

A pesar de un año complicado y de márgenes reducidos, Cofares alcanzó en 2025 un récord de facturación con 4.580 millones de euros en ventas, un 7,4% más que el año anterior.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, rechaza la propuesta del Ministerio de Agricultura que permite a veterinarios prescribir y dispensar medicamentos para animales, alertando sobre riesgos para la salud pública.

Cofares critica el nuevo real decreto de financiación de productos sanitarios por fijar un margen del 6% para la distribución, considerándolo insuficiente para cubrir costes.

El real decreto de productos sanitarios, que viene a facilitar una financiación pública para ellos que estaba bloqueada desde hace décadas, ha generado reacciones muy distintas en el sector sanitario. Si los fabricantes y las oficinas de farmacia celebran la norma, la distribución y los mayoristas no comparten este entusiasmo.

Así lo indica Eduardo Pastor, presidente de la principal empresa de este sector, Cofares. "No estamos contentos", indicaba, al ser consultado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Finalmente, el margen de venta que se queda la distribución farmacéutica es del 6%. Pastor lo califica como "un margen mal negociado". "Presentamos alegaciones para subirlo al 7,6%". Pero está claro que no fueron atendidas por el Ministerio de Sanidad.

"No estoy contento con el 6% en absoluto", insistía. "Esto nos va a hacer gestionar la mitad de este partido con recursos de las propias cooperativas".

La clave es que el margen finalmente aprobado no permitirá a los mayoristas compensar el coste que les va a generar gestionar los productos sanitarios financiados. "Hay que poner un límite a lo que hacen los gestores", opinaba.

Con todo, precisaba que la empresa suele amortizar los incrementos de gastos estructurales "sin repercutirlos en el resto de la cadena del medicamento".

Por otro lado, Pastor se sumaba a las críticas de los farmacéuticos a los planes del Ministerio de Agricultura para que los veterinarios puedan prescribir y dispensar (o ceder, tal y como aparece redactado en la propuesta del departamento) medicamentos para animales.

"Cofares ya tiene preparadas todas las alegaciones", afirmaba. "Contaremos con un informe jurídico de gran impacto. No sólo como distribución, sino también como farmacéuticos. No puedo estar más en desacuerdo con la situación. Ni a nivel económico ni sanitario", comentaba el presidente de Cofares.

"Dispensación y prescripción tienen que estar separadas. Si permitimos que algún actor del sector las ejerza, vamos a tener problemas", añadía. Incidía, además, en el riesgo que puede suponer la propuesta de Agricultura para la salud pública y el descontrol que puede desatar con los antibióticos.

Pastor abordaba estas cuestiones durante la presentación de los resultados del mayorista. Cofares cerró 2025 con unas ventas de 4.580 millones de euros, nuevo récord de facturación.

Estas ventas suponen un aumento del 7,4% interanual. Y todo ello pese a que "2025 ha sido un año complejo", según indica Eduardo Pastor, presidente de Cofares. "Ha estado marcado por la revisión de los precios de los medicamentos. Somos uno de los países con los medicamentos más baratos", y esto araña el margen de los mayoristas.

"Pero somos optimistas", añade el presidente de la cooperativa, en la presentación de unos resultados que muestran "un aumento de la rentabilidad gracias al incremento de las inversiones y de nuestro plan de adaptación".

Cofares continúa como líder del mercado mayorista farmacéutico. Detenta una cuota del 29,47% del mismo.