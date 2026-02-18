Sanidad limitará la publicidad sobre leche materna de fórmula de 'influencers' y vetará su marketing en centros sanitarios

Sólo se permitirá la compra institucional de leche de fórmula para lactantes que no puedan ser amamantados, reforzando la protección de la lactancia materna.

Se impedirá que las compañías donen o patrocinen al sistema sanitario y se obligará a profesionales a declarar contribuciones de fabricantes de leche de fórmula.

La nueva norma busca aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna impulsado por la OMS.

Sanidad ha propuesto un Real Decreto para limitar la publicidad de leche maternizada por influencers y prohibir su marketing en centros sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el Real Decreto para limitar la publicidad de leche materna de fórmula que hacen los influencers y poner coto al marketing sanitario de sus fabricantes y en centros sanitarios.

En los últimos años, según advierte el departamento, se ha detectado un crecimiento exponencial del marketing en redes sociales de este tipo de productos, lo que ha provocado que la regulación actual tenga que revisarse.

"Resulta indispensable regular estas nuevas formas de comunicación comercial para que no eludan las restricciones aplicables a los medios tradicionales, garantizando la protección de la salud y un entorno digital seguro para las familias", señala Sanidad en el documento.

Uno de los principales objetivos de la norma es avanzar en la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, se pretende regular el marketing de este tipo de productos, así como el marketing digital. También, se vetará su promoción en centros sanitarios. Sólo se permitirá que las instituciones adquieran, por los canales normales de compra, la leche materna de fórmula necesaria para aquellos lactantes que no son amamantados.

Se prohibirá cualquier donación o patrocinio al sistema sanitario por parte de compañías que vendan sucedáneos de leche materna y productos relacionados (incluyendo a los profesionales sanitarios y a las asociaciones profesionales).

Y, como dicta el decreto, se obligará a los profesionales a declarar cualquier contribución a su favor que reciban de fabricantes y distribuidores de sucedáneos de leche materna.

Normativa

En España, la normativa relativa a los sucedáneos de leche materna se enmarca dentro del Reglamento n° 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso.

La norma se alinea con el mandato internacional de la Asamblea Mundial de la Salud de 2025 en el que se insta a los países a fortalecer sus marcos legales para regular la comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos relacionados para bebés y niños/as

pequeños/as, incluyendo la regulación en los entornos digitales.

También responde al Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 (Penroi) entre cuyas medidas se

incluye la implementación de un sistema de regulación de la promoción comercial, teniendo en cuenta la normativa europea y el Código Internacional de la OMS.

Pese a las recomendaciones de la OMS, en nuestro país sólo el 46,9% de los niños y niñas recibe lactancia materna exclusiva durante 6 meses. Así, la aparición de los sucedáneos provoca la disminución de las tasas de lactancia, así como mina la confianza de las mujeres en su capacidad para amamantar.

La alimentación con estos productos no está exenta de riesgos. Los lactantes amamantados tienen menos riesgo de sufrir diarrea, otitis media e infecciones respiratorias bajas.