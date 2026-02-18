Ribera cierra la compra del grupo valenciano HCB Hospitales por 100 millones

La operación forma parte del plan de expansión de Ribera, que en los últimos meses ha crecido internacionalmente en Polonia, Eslovaquia y la República Checa.

El Grupo HCB Hospitales, con 40 años de historia, cuenta con dos hospitales, tres centros médicos y dos centros de diagnóstico por imagen.

La adquisición refuerza la posición de Ribera como segundo grupo sanitario de España por facturación y amplía su presencia en la Comunidad Valenciana.

Ribera Salud ha cerrado la compra del Grupo HCB Hospitales por unos 100 millones de euros, su mayor inversión privada hasta la fecha.

Ribera Salud ha firmado un acuerdo para adquirir el Grupo HCB Hospitales. El proceso de compra se inició en junio y se acaba de cerrar.

Fuentes cercanas a la operación indican que la compra se ha cerrado por unos 100 millones de euros.

Ribera indica que se trata de la mayor inversión realizada por el grupo en el ámbito privado hasta la fecha, según su propio comunicado.

Además, la operación refuerza su posición como segundo grupo sanitario de España por facturación. También se potencia su situación en la Comunidad Valenciana.

Las fuentes consultadas apuntan también que la adquisición se ha cerrado con el asesoramiento de Deloitte y Cuatrecasas.

Perfil HCB

El Grupo HCB Hospitales es una compañía sanitaria privada con 40 años de historia y un fuerte arraigo en la Comunidad Valenciana.

Con un equipo de más de 650 profesionales, cuenta con dos hospitales en Benidorm y Denia, tres centros médicos en Calpe, Moraira y Albir y dos centros de diagnóstico por imagen en Alicante.

Su incorporación amplía de forma significativa la capacidad asistencial de Ribera en la Comunidad Valenciana. Ya gestiona dos hospitales, 14 centros de Atención Primaria, 4 clínicas y otros servicios como un centro de diálisis, la sede central de su división de laboratorios Ribera Lab y la sede de su tecnológica Futurs.

Esta incorporación se enmarca en el plan de expansión del grupo y en el proyecto europeo que Ribera desarrolla junto a su accionista Vivalto Santé.

Internacional

En los últimos meses, la compañía ha reforzado su crecimiento internacional con la entrada en Polonia y el desarrollo de su estrategia de diversificación en Centroeuropa, con presencia en Eslovaquia y la República Checa.

Pablo Gallart, CEO de Ribera, ha señalado que “esta firma es un paso decisivo en nuestro plan de crecimiento y consolida un proyecto sanitario con ambición internacional. Incorporamos un grupo con identidad propia y una sólida trayectoria asistencial, con el objetivo de seguir aportando valor a largo plazo y seguir mejorando la salud y el bienestar de la población junto al mejor equipo de profesionales”.