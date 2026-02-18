El IDIS demanda a la Comunidad de Madrid que su plan de salud digital también incluya a la sanidad privada

IDIS considera imprescindible incluir los datos de usuarios de la sanidad privada para garantizar la continuidad asistencial y cumplir con el Reglamento Europeo de Datos de Salud.

Casi un 40% de los ciudadanos madrileños tiene seguro de salud y un 30% de la actividad asistencial se realiza en centros privados, según IDIS.

La Comunidad de Madrid invertirá 336 millones de euros en su plan de salud digital hasta 2028, pero no contempla integrar los datos generados por la sanidad privada.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) reclama que el plan de salud digital de Madrid incluya también a la sanidad privada.

La Comunidad de Madrid presentó esta semana un plan estratégico para la salud digital dotado con 336 millones de euros, y que se desarrollará hasta 2028. Sin embargo, no hay una sola acción dirigida a integrar los datos que genera la sanidad privada en la región.

Se trata de algo que ha denunciado el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

"En la Comunidad de Madrid, casi un 40% de los ciudadanos cuenta con un seguro de salud, y un 30% de la actividad asistencial se realiza en centros privados, siendo los datos de los usuarios y sus correspondientes historias clínicas imprescindibles en cualquier estrategia sanitaria", continúa la institución.

En un comunicado, el IDIS recuerda que iniciativas como la historia clínica única unificada, que forman parte del plan madrileño, "sólo se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta los datos de los pacientes de la sanidad privada, lo que es además una necesidad urgente para la seguridad y la continuidad asistencial".

"Los datos de los usuarios de la sanidad privada son imprescindibles para la necesaria continuidad asistencial en nuestro sistema sanitario y para cumplir con el marco del Reglamento Europeo de Datos Salud (EHDS), que hace hincapié en el acceso, uso e intercambio de datos de salud electrónicos de los pacientes, independientemente del ámbito en el que se realiza la atención sanitaria", continúa.

Por tanto, "el sector privado es un actor clave en la implementación de la digitalización en salud y, como tal, ha de formar parte de las estrategias que se impulsen al respecto, de modo que todos los agentes trabajen por un modelo de salud integrado y cohesionado en beneficio de los pacientes y en pro de calidad asistencial", añade.

Cuando se dio a conocer la iniciativa del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, fuentes de la sanidad privada mostraron su disconformidad con que su sector no hubiera sido tenido en cuenta en esta estrategia.