Madrid invertirá 336 millones en un nuevo plan de salud digital que se desarrollará entre 2026 y 2028

El proyecto contempla 80 iniciativas para modernizar la sanidad madrileña, potenciando la accesibilidad, la innovación y la asistencia integrada.

Incluye la implantación de una historia clínica única y nuevos servicios para la tarjeta sanitaria virtual, pero no contempla integrar datos de la sanidad pública y privada.

El plan, presentado por Isabel Díaz Ayuso, busca facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y mejorar la experiencia de los usuarios.

La Comunidad de Madrid invertirá 336 millones de euros en un nuevo plan estratégico de salud digital entre 2026 y 2028.

La Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo plan estratégico de salud digital que contará con un presupuesto de 336 millones de euros y que se desarrollará entre el presente 2026 y 2028.

La estrategia ha sido presentada por la propia Isabel Díaz Ayuso. Ha considerado el dato sanitario como un "activo estratégico" que busca facilitar el trabajo de los profesionales y mejorar la experiencia de los usuarios.

En la presentación, la directora general de Salud Digital, Nuria Ruiz, ha explicado que este documento no es sólo una hoja de ruta sino que es "un compromiso firme" con el futuro de la sanidad madrileña que quiere seguir siendo "referente" ante la ciudadanía y con los profesionales que "sostienen cada día" el sistema.

El proyecto, elaborado por las consejerías de Digitalización y Sanidad, plantea nueve objetivos. Entre ellos destacan potenciar la accesibilidad y la mejora de experiencia del paciente, facilitar el trabajo de los profesionales, trabajar en la innovación y la investigación, proveer a los centros de tecnologías e infraestructuras de vanguardia, y garantizar una asistencia integrada, según indica la comunidad en un comunicado.

El plan despliega 80 iniciativas. Entre ellas, la historia clínica única unificada con acceso en tiempo real a la información en todos los niveles asistenciales, y que ya integra 1.500 millones de registros.

También habrá nuevos servicios para la tarjeta sanitaria virtual.

Sin embargo, la iniciativa no recoge, al menos por ahora, la posibilidad de integrar los datos de los pacientes de la sanidad pública con los de la privada.

Voces de este último sector lamentan que no se haya aprovechado esta iniciativa para ello. O, al menos, para establecer una hoja de ruta en esta dirección.