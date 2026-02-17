García insiste a los médicos en que exijan su propio estatuto al Congreso: "Las leyes en este país no las hace sólo el Ejecutivo"

La ministra sugiere que las peticiones de los médicos podrían canalizarse de otras formas y recuerda que las leyes no dependen solo del Ejecutivo.

Algunas demandas de los médicos, como las retribuciones, dependen de las comunidades autónomas y no del Ministerio de Sanidad.

García defiende que el Estatuto Marco pactado por Sanidad con los sindicatos sanitarios incluye todas las reivindicaciones materiales posibles desde el Ejecutivo.

La ministra Mónica García ha reiterado que no creará un Estatuto Marco exclusivo para los médicos y les insta a llevar su propuesta al Congreso.

Transcurrida la primera jornada de huelga indefinida de los médicos, Mónica García insistía en que no va a ceder a sus demandas. Reiteraba que no hará un Estatuto Marco sólo para los facultativos y consideraba que deben optar por otras instancias para esta reclamación, como el Congreso.

De hecho, la ministra de Sanidad afirmaba que el Estatuto Marco propuesto por su departamento y pactado con los sindicatos sanitarios (excepto los de médicos, claro) incluye todas "las reivindicaciones materiales que dependen de un marco global" y que no puede añadir aquellas que "invaden competencias" u otras leyes.

Así lo indicaba García en La Sexta. Hay algunas reivindicaciones, como pueden ser las retribuciones, que no dependen del Ministerio, dependen de la gestión directa de las comunidades autónomas", argumentaba.

La titular de Sanidad ha asegurado que está de acuerdo con algunas de las peticiones que mantienen los sindicatos, si bien cree que "se podrían vehiculizar de otra manera".

"De hecho, hace poco les mandamos una carta a los sindicatos convocantes de las huelgas diciendo que esas reivindicaciones, que yo he llamado abstractas, seguramente mal dicho, pero que quedan vivas, se podrían vehiculizar de otra manera", explicaba.

Entre ellas, el Estatuto Marco propio para los médicos. Algo que se podría presentar "mañana mismo en el Congreso de los Diputados". En este sentido, reiteraba: "las leyes en este país no las hace solamente el Ejecutivo". "Yo tengo que hacer una ley para todo el Sistema Nacional de Salud".