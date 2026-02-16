Los sindicatos apuntan a un seguimiento de la huelga de médicos de 85% y las CCAA lo rebajan a un máximo del 25%

La huelga indefinida comienza este lunes y se mantendrá con paros intermitentes hasta junio, con semanas de paro programadas cada mes.

El texto pactado por Sanidad y otros sindicatos es considerado discriminatorio por los médicos, que han rechazado participar en el acuerdo.

La huelga se convoca en protesta contra el proyecto de Estatuto Marco tramitado por el Ministerio de Sanidad, solicitando un estatuto propio para médicos.

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga de médicos en un 90% en hospitales y 85% en Atención Primaria, mientras las CCAA lo rebajan hasta un 25%.

Pistoletazo de salida a la huelga indefinida de los médicos contra el proyecto de Estatuto Marco que ya ha comenzado a tramitar el Ministerio de Sanidad. Y, como suele ser habitual, hay baile de cifras sobre seguimiento de los paros. Al alza por parte de los sindicatos y a la baja por parte de los servicios sanitarios autonómicos.

Según fuentes de uno de los sindicatos convocantes, CESM, el seguimiento del paro a escala nacional ha sido del 90% en hospitales y del 85% en Atención Primaria este lunes. Cifras elevadas "teniendo en cuenta los servicios mínimos tan elevados que se han impuesto", indican. Concretamente, del 75% en servicios no esenciales y del 100% en esenciales.

Cifras muy alejadas de las aportadas por las autonomías. La más elevada es la que aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que notifica un casi un 25% de seguimiento a los paros en sus centros. Otras regiones como Madrid la rebajan al 15%.

Precisamente, uno de los focos de los paros ha estado en Madrid. Allí, unos 300 facultativos se han concentrado frente al Hospital Gregorio Marañón. Han insistido en la reclamación que les ha llevado a las movilizaciones de esta:tener un Estatuto Marco propio.

Además, consideran "discriminatorio" el texto pactado recientemente entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos sanitarios. Entre los que no se han contado los de médicos, claro, que han rechazado participar en el acuerdo.

La convocatoria de huelga comienza este lunes y se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.