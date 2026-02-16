Empieza la huelga indefinida de médicos con los servicios mínimos más altos y sin noticias de Sanidad

Se han convocado manifestaciones y concentraciones en hospitales y centros de salud de todas las comunidades autónomas durante la semana.

Los servicios mínimos alcanzan el 100% en urgencias y el 75% en Atención Primaria en algunas regiones, lo que los sindicatos consideran "abusivo".

La protesta unifica por primera vez a todos los sindicatos médicos, que exigen un Estatuto Marco propio y rechazan el firmado con los sindicatos sanitarios.

Arranca una huelga indefinida de médicos en toda España, con servicios mínimos más altos que en anteriores paros y sin respuesta del Ministerio de Sanidad.

Quinta convocatoria de huelga médica en menos de un año. Pero esta vez indefinida y con los servicios mínimos más altos de los últimos paros (junio, octubre, diciembre y enero). Los facultativos rechazan completamente el Estatuto Marco firmado por Sanidad y los sindicatos sanitarios y así se lo han hecho saber a Mónica García en numerosas ocasiones.

No obstante, los galenos llevan casi dos meses sin recibir respuesta por parte del Ministerio después de que, según la versión de los médicos, el departamento les indicara que sólo iba a negociar cuestiones relacionadas con el Estatuto Marco en la mesa en la que se sientan todos los sindicatos sanitarios.

El silencio de Sanidad ha motivado más el hartazgo de los médicos. Y este vacío de respuesta ha sido el detonante definitivo para que los facultativos den el paso hacia una huelga indefinida que arranca este lunes. El formato acordado es el de una semana de huelga al mes, que comienza en febrero y se extenderá hasta junio, como primera etapa.

Como pistoletazo de salida a la huelga, los médicos han celebrado este pasado sábado una manifestación en Madrid.

Cabe destacar que esta se trata de la primera convocatoria en la que todos los sindicatos médicos se han unido por un frente común: conseguir un Estatuto Marco propio. Así, el comité de huelga está conformado por las principales organizaciones como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el de Andalucía (SMA), Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), País Vasco (SME) y Omega (Galicia).

En las anteriores, los sindicatos médicos ya denunciaron que las consejerías de cada servicio de salud autonómico están fijando servicios mínimos muy elevados por miedo a un alto seguimiento y respaldo a la huelga.

Aunque todo depende de cada región, los sindicatos denuncian que en esta ocasión la situación ha ido a peor debido a que las comunidades "han fijado unos servicios que de mínimos tienen muy poco".

Las urgencias deben dar asistencia al 100%, en Atención Primaria se ha establecido una asistencia del 75% (en las anteriores huelgas era del 50%) en algunas comunidades y se mantiene la actividad normal en oncología médica y radioterápica, diálisis y quirófanos para cirugías urgentes.

En los pasados paros, los sindicatos ya mostraron su descontento, pero tras sobrepasar los límites, algunos han decidido incluso hasta recurrirlo judicialmente.

Este ha sido el caso de la Comunidad Valenciana.

Otras como La Rioja, Castilla-La Mancha o Madrid han tildado los servicios mínimos de "abusivos" y avisan de que "vigilarán de forma rigurosa" que no se vulnere el derecho fundamental a huelga.

De esta manera, a partir de este lunes en cada región se sucederán también varias concentraciones. En Madrid se celebrará el primer día una manifestación frente al Hospital Gregorio Marañón. El martes, otra a las 10.00 en el Hospital de la Princesa; el miércoles en el Centro de Salud Abrantes; el jueves en el Hospital Universitario de Móstoles y el viernes en el Clínico San Carlos.

En Cataluña, será el viernes 20 cuando se celebre una manifestación a partir de las 10.30 horas en el Departament de Salut (salida y llegada desde la Conselleria).

Andalucía Sevilla : el miércoles 18 de febrero, una manifestación a las 11.00 desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta la subdelegación del Gobierno.

: el miércoles 18 de febrero, una manifestación a las 11.00 desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta la subdelegación del Gobierno. Granada y Huelva: miércoles 18 de febrero concentración en la subdelegación de Gobierno desde las 11:30.

miércoles 18 de febrero concentración en la subdelegación de Gobierno desde las 11:30. Almería : miércoles 18 de febrero, manifestación a las 11:00 desde el obelisco de la rambla hasta la subdelegación del Gobierno.

: miércoles 18 de febrero, manifestación a las 11:00 desde el obelisco de la rambla hasta la subdelegación del Gobierno. Córdoba: miércoles 18 de febrero a las 12.00 horas, manifestación desde el monumento al donante en el Hospital Universitario Reina Sofía hasta el Hospital Provincial. El jueves 19 de febrero a las 12.00 horas, concentración de médicos en el puente romano.

Aragón En Zaragoza, del 16 al 20, concentraciones a las 12.00 horas en las puertas de hospitales y centros de salud. Y manifestación el 20 de febrero a las 18.00 horas desde el Paraninfo (la antigua Facultad de Medicina) hasta la Subdelegación de Gobierno. Islas Baleares Lunes 16 de febrero a las 8.30 horas concentraciones en todos los hospitales de las islas, salvo Ibiza.

En Ibiza a las 11.00 horas, concentración en Hospital Can Misses. De martes 17 a jueves 19: A las 8.30 de la mañana, concentraciones en los hospitales de Son Espases, Manacor, INCA, Mateu Orfila (Menorca). Viernes 20 de febrero, a las12.00 horas, concentración general frente a la Delegación del Gobierno en Palma de Mallorca. Islas Canarias Gran Canaria: manifestación el miércoles 18 de febrero a las 11:30 horas frente a la Delegación del Gobierno (Plaza de la Feria). El martes en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) y en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (Hugcdn) de 11.00 a 11.15.

Tenerife: también el 18 de febrero de 11.00 a 11.15 horas frente a la Subdelegación del Gobierno y el día 19 en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

Fuerteventura : el jueves 19 de febrero a partir de las 11.00 en el Hospital General.

Lanzarote: el día 19 también en el Hospital José Molina Orosa.

La Palma: día 19 en el Hospital de La Palma.

Comunidad Valenciana Alicante: del 16 y 18 de febrero de 11 a 11.30 en la puerta de hospitales y centros de salud. El 20 de febrero de 12.00 a 13.00 horas en la Subdelegación de Gobierno, Plaza de la Montañeta.

Valencia: 18 y 29 de febrero a las 11.00 concentración en las puertas de hospitales y centros de salud.

Castellón: del 16 al 20 de febrero a las 11.00 en las puertas de hospitales y centros de salud. Castilla-La Mancha Ciudad Real y Puertollano: jueves 19 de febrero a las 11.00 en el Hospital General Universitario para profesionales de las GAI de Ciudad Real y Puertollano. Alcázar de San Juan y Tomelloso (Ciudad Real); miércoles 18 de febrero a las 12.00 en el Hospital General Mancha Centro para médicos de las áreas de Tomelloso y Alcázar de San Juan.

Albacete : miércoles 18 de febrero a las 11.00 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. El viernes 20 de febrero a las 11.00 horas en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

Toledo: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 12.00 en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Guadalajara: miércoles 18 de febrero a las 11.00 en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Cuenca: a las 11.00 en el Hospital Universitario de Cuenca.

Murcia Lunes 16 de febrero a las 9.30, concentración a las puertas de la Consejería de Salud. Viernes 20 de febrero a las 9.30, manifestación que partirá de la Consejería de Salud y acabará en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional. Extremadura Tanto en Cáceres como en Badajoz, manifestación el miércoles día 18 a las 10:00 horas.

País Vasco San Sebastián : este lunes 16 de febrero, manifestación a las 11:00 partiendo del Boulevard.

Vitoria : el miércoles 18 de febrero, una concentración a las 11.00 en el Hospital Universitario de Araba (HUA).

Bilbao: el jueves 19 de febrero, otra a las 11.00 en el centro de salud de Basurto. Galicia En Coruña, Santiago, Lugo y Ferrol, concentración en las puertas de los hospitales a las 11.00 horas el miércoles 18, el jueves 19, y el viernes 20.

Vigo: una manifestación en los alrededores del Hospital Álvaro Cunqueiro a las 11.00 horas de la mañana los 5 días.

Pontevedra concentración a las 11.00 horas, salvo el miércoles, en el Hospital de Montecelo.

Ourense manifestación alrededor del Complexo Hospitalario Universitario (CHUO) el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 a las 11.00 horas.

En La Rioja y Cantabria han decidido no convocar manifestaciones durante esta semana. Y en el resto de comunidades se irán anunciando conforme el número de concentraciones aumenten con el paso de los días, ya que algunas aún no están definidas.

En medio del contexto de huelgas, varias comunidades autónomas (País Vasco, Canarias) han pedido a la ministra de Sanidad que tienda una mano al diálogo y se reúna con los médicos para paralizar estos paros. La última ha sido Castilla-La Mancha.