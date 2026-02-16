Asisa eleva un 21,1% sus primas hasta 1.890 millones de euros en 2025 y aumenta un 7,3% su facturación asistencial

En sostenibilidad, Asisa ha logrado ser neutro en carbono en alcances 1 y 2 y utiliza un 100% de energía renovable en la aseguradora, además de impulsar eficiencia energética y proyectos sociales.

El grupo ha reforzado la red asistencial propia, ampliando hospitales y centros médicos, e invirtiendo en tecnología de vanguardia y nuevas unidades especializadas.

El crecimiento se ha visto impulsado por el nuevo concierto de Muface y la captación de nuevos asegurados, superando los 3,5 millones de asegurados en España.

Asisa ha incrementado un 21,1% el volumen de primas en 2025, alcanzando los 1.890,52 millones de euros, y su facturación asistencial subió un 7,3%, hasta los 725,5 millones.

El Grupo Asisa ha cumplido en 2025 sus objetivos de crecimiento rentable, al cerrar el ejercicio con un volumen de primas total (en España y Portugal) de 1.890,52 millones de euros, tras crecer un 21,1%, mientras que en el ámbito asistencial, su facturación llegó a los 725,5 millones de euros, un 7,3% más que el año anterior.

Como han detallado en un comunicado, la compañía ha celebrado su Junta Consultiva anual, en la que ha presentado unos resultados que reflejan el impacto del nuevo concierto de Muface y de su estrategia comercial en el ámbito privado, así como el avance en la transformación y diversificación de su actividad.

El presidente del Grupo Asisa, el doctor Francisco Ivorra, ha señalado que 2025 ha sido "el mejor ejercicio de la historia del grupo", y ha subrayado que la mejora del concierto de Muface y la captación de nuevos asegurados y pacientes han permitido "seguir creciendo y desarrollando los planes de transformación y modernización".

En los últimos diez años (2016-2025), el grupo ha invertido 509,3 millones de euros (53 millones en 2025) tras generar un resultado acumulado antes de impuestos de más de 348,2 millones, lo que refuerza su modelo cooperativo basado en la reinversión del beneficio.

En los próximos años, el grupo hospitalario seguirá desarrollando su plan estratégico, que se concentra en cinco grandes áreas: diversificar su actividad aseguradora y transformar su modelo comercial para crecer de manera rentable; fortalecer su red asistencial propia; buscar nuevas oportunidades en el exterior para incrementar su presencia internacional; acelerar su proceso de transformación digital; y, por último, avanzar en sus compromisos en materia ESG.

En el ámbito asegurador, Asisa y Asisa Vida han alcanzado en España un volumen de primas de 1.865,84 millones de euros, un 21% más, y atienden ya a más de 3,5 millones de asegurados.

El ramo de salud sigue siendo la principal actividad, con un volumen de primas de 1.835,77 millones, un 21,2% más, impulsado por el nuevo concierto de Muface para 2025-2027, que ha supuesto la incorporación de más de 65.000 funcionarios, y por el crecimiento en seguros privados de salud tanto para particulares como para empresas.

Pólizas de asistencia sanitaria

La aseguradora ha aumentado sus pólizas de asistencia sanitaria en todos los segmentos, especialmente en particulares (9,3%), pymes (7,4%) y colectivos (7,3%).

Del mismo modo, Asisa Vida ha cerrado 2025 con un volumen de primas en España y Portugal de 34,3 millones de euros, un 18% más, y ha superado los 150.000 asegurados. En el resto de ramos (accidentes, mascotas, decesos y asistencia en viajes), el grupo ha facturado 10,9 millones en primas, un 6,3% más, con un fuerte impulso del seguro de mascotas, que ha incrementado su facturación un 32,8% y supera las 26.000 mascotas aseguradas, mientras el seguro de asistencia en viajes ha elevado su número de asegurados más de un 36,6%.

Para 2026, Asisa ha incrementado un 7,3% de media los baremos de los médicos privados, subida que se suma al 6,5% aplicada en 2025 y que eleva por encima del 30% el aumento acumulado de honorarios en los últimos cinco años.

En el ámbito asistencial, las empresas del Grupo Asisa, lideradas por el Grupo HLA, han facturado 725,5 millones de euros, un 7,3% más que en 2024, y han reforzado la red asistencial propia, la mayor en España propiedad de una aseguradora.

El Grupo HLA ha atendido más de 3,3 millones de consultas, un 3,3% más, y ha realizado 178.183 intervenciones quirúrgicas, un 7,1% más, y mantiene un plan de inversiones para la ampliación y modernización de sus 18 hospitales y 37 centros médicos, con proyectos en marcha en centros como HLA Santa Isabel (Sevilla), HLA Perpetuo Socorro (Lleida) y HLA Sanz Vázquez (Guadalajara).

El grupo hospitalario ha seguido incorporando tecnología de última generación, como el tercer robot Da Vinci en HLA Clínica Vistahermosa (Alicante), y nuevas unidades especializadas, entre ellas una nueva sede de Ripoll y De Prado Medical Group en el Centro Médico-Quirúrgico HLA Ramón y Cajal de Sevilla. En los últimos cinco años se han reinvertido más de 158,3 millones de euros en la renovación de instalaciones y la creación de nuevas unidades asistenciales.

También, el Grupo HLA ha reforzado su vertiente docente y ya cuenta con tres hospitales universitarios (HLA Universitario Moncloa, HLA Universitario Inmaculada y HLA Universitario El Ángel), además de estrechar la colaboración con distintas universidades para la formación de estudiantes de Ciencias de la Salud.

Junto a los hospitales, la compañía ha impulsado su red de clínicas especializadas, que supera el centenar de centros dentales, oftalmológicos, audiológicos, de diagnóstico por la imagen y de reproducción asistida. ASISA Dental cuenta ya con 51 clínicas propias y seis centros Asisa Care+Láser y prevé abrir al menos cuatro nuevas clínicas y un laboratorio en 2026, mientras que Oftalvist opera 45 centros, Otoaudio dispone de 13 clínicas y el Grupo UR suma 13 centros de reproducción en España y Nicaragua.

Resona ha ampliado su cartera de servicios de diagnóstico por imagen y Analiza ha abierto un nuevo centro en Castellón, asumido el laboratorio de HLA Los Naranjos (Huelva) y renovado acreditaciones de calidad en varios de sus centros.

Plano internacional

En el plano internacional, Asisa ha seguido reforzando su presencia en Portugal, donde ha incrementado su volumen de primas casi un 30% hasta 24,68 millones de euros.

La compañía mantiene también actividad en Italia, con una clínica dental en Milán y seguros de salud, dentales y de accidentes, y presencia en Suiza, Brasil, Nicaragua y Oriente Próximo a través de distintas filiales y acuerdos en diagnóstico, reproducción asistida y gestión hospitalaria.

En el ámbito tecnológico, 'Tich Consulting' ha seguido desarrollando y comercializando el software de gestión hospitalaria 'Green Cube', implantado en más de 300 centros médicos y hospitalarios de 14 países y con más de 10,5 millones de historias clínicas gestionadas, y en 2025 ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

El grupo ha impulsado además proyectos de transformación digital, como la renovación de su web y app, la simplificación de la tarificación y contratación digital, la ampliación de su oferta de telemedicina a través del Chat Médico y el desarrollo de un nuevo CRM, y Eniax ya gestiona más de 72 millones de citas de pacientes al año en más de 350 centros.

Asimismo, 'Transmural Biotech' ha firmado un acuerdo con la cooperativa brasileña 'Unimed' para incorporar nueve algoritmos de IA a su cartera de servicios para mejorar la detección precoz de enfermedades como cáncer, osteoporosis o patologías oculares.

En materia de sostenibilidad, el Grupo ASISA ha avanzado en su Estrategia ESG 2023-2030 y se ha convertido en uno de los primeros grupos del sector salud en ser neutro en carbono en alcances 1 y 2, con un 100% de la energía consumida por la aseguradora procedente de fuentes renovables y más de un 98% en el conjunto del grupo.

El grupo ha reforzado la medición y control de emisiones, ha impulsado medidas de eficiencia energética y autoconsumo, con más de 700 paneles solares que han generado 1,5 millones de kWh, y ha desarrollado iniciativas de economía circular en la gestión de residuos hospitalarios.

En el ámbito social, Asisa ha desplegado políticas orientadas al bienestar profesional, la estabilidad del empleo y el desarrollo del talento, con más de 84.000 horas de formación a empleados y una reducción del 50% del absentismo laboral.