La realidad de la inversión pública en ciencia en España: cifras récord con tareas pendientes y un futuro incierto

A finales de enero, se anunció que Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y su equipo habían dado con un prometedor avance en el cáncer de páncreas. Habían logrado eliminar completamente este tumor en ratones mediante una terapia combinada de tres fármacos.

La cuestión es que esta investigación había sido posible gracias a la financiación de la fundación privada Cris Contra el Cáncer. De hecho, esta organización ya ha logrado reunir donaciones suficientes para probar la terapia de Barbacid en humanos. Hablamos de 3,5 millones de euros reunidos en un par de semanas.

El asunto es que la financiación privada de esta investigación ha provocado que se disparen las críticas al Gobierno y a cómo se mueve la financiación pública de la Ciencia.

PODCAST

En este contexto, Oído Clínico, el podcast de EL ESPAÑOL e Invertia, dedica un capítulo a analizar la financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en España.

Unas inversiones que, más allá de las críticas, pasan por una situación inédita. Están en máximos históricos gracias a los fondos Next Generation.

Sin embargo, la finalización de estas ayudas comunitarias y otras prioridades para los estados, como el gasto en Defensa, ensombrecen el futuro de la financiación de la I+D+i.

Abordamos estas y otras cuestiones con la ayuda de Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec.