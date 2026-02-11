Madrid amenaza con llevar a los tribunales la Ley de Gestión Pública y acusa a García de meterse en sus competencias

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid rechaza el anteproyecto de Ley de Gestión Pública aprobado en primera vuelta por el Gobierno. Madrid amenaza con recurrir la normativa ante los tribunales por considerar que invade sus competencias en gestión sanitaria. El consejero Miguel Ángel García Martín critica a la ministra de Sanidad y defiende el modelo de colaboración público-privada en Madrid. Madrid reivindica que tiene "la mejor sanidad" de España y exige que se respete la autonomía regional en la organización sanitaria.

Desde que el Gobierno anunció la puesta en marcha de la Ley de Gestión Pública, la Comunidad de Madrid se ha mostrado totalmente en contra de este anteproyecto.

Ahora, después de su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo regional va con todo. Madrid ha amenazado con llevar a los tribunales dicha normativa que pone coto a la gestión privada de hospitales o servicios públicos.

Así lo ha anunciado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la comunidad. García ha subrayado también que la gestión sanitaria es competencia "exclusiva" de las regiones y ha criticado que la ministra quiere meterse en su "capacidad de autoorganización".

"Si esa ley saliera adelante, que insisto, lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha expresado el consejero.

García "quiere exportar el caos sanitario" al resto de comunidades autónomas, el mismo que tiene ella "con esas huelgas de médicos generalizadas precisamente a cuenta del Estatuto Marco".

"No vamos a consentir que García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con éxito", ha reivindicado.

Además, ha vuelto a poner el foco en que Madrid tiene "la mejor sanidad" de España.

"Seguiremos trabajando con la colaboración público-privada para poder prestar la mejor sanidad a los ciudadanos, que es lo que nos demandan. Por tanto, que aleje el caos y que nos deje trabajar a las comunidades autónomas", ha pedido.