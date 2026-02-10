Las recetas de Atención Primaria ante el aumento de bajas laborales: menos papeleo y más refuerzos sanitarios

Las bajas temporales se han disparado en los últimos diez años. Así lo advertía hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su reciente informe. Para frenar esta tendencia, la institución propone reforzar los controles del Instituto de la Seguridad Social y la coordinación con su principal emisor: la Atención Primaria.

De esta manera, varios representantes de las diferentes sociedades científicas reclaman una mejora de esta área, que desde hace años viene denunciando una saturación.

Así, proponen más refuerzos de plantilla, más coordinación entre los diferentes actores involucrados (mutuas, empresas, Seguridad Social y el propio sistema sanitario), además de una reducción de la carga burocrática. Entre estos principales problemas que alargan las bajas temporales también se encuentra el aumento de las listas de espera.

"Hay que reforzar la labor de inspección, como bien dice la AIReF. Después hay que fortalecer de manera real la Atención Primaria, con más profesionales, más tiempo, o por lo menos un tiempo suficiente como para poder abordar la parte clínica. Y por último, hay que reconocer el trabajo clínico y gestor que tiene la incapacidad temporal (IT), que recae principalmente sobre nosotros", indica Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Por su parte, José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) señala que "hay que intentar que los protocolos de tiempo de IT se cumplan. Lo que satura esta área es realizar la gestión administrativa. Hay que agilizar la coordinación con las inspecciones de área".

En cuanto a la carga burocrática, la SEMG denuncia que, a pesar de la legislación vigente y de intentar descongestionar los trámites administrativos, esta sigue recayendo sobre la Atención Primaria.

"Es lo suyo que la IT la emita el profesional que tiene una asistencia directa con el paciente. Nosotros no tenemos que ser el secretario de otro, sino el que sabe controlarlo. La IT es una herramienta, una prescripción más. Es el acto por el cual el profesional le prescribe reposo a una persona para que mejore su estado de salud. Igual que le prescribe un fármaco. Entonces, lo normal es que se la emita el médico que lo está atendiendo", señala Rodríguez.

"Cada uno sabe la evolución de lo que está controlando, pero no de lo que gestiona otro profesional", señala Rodríguez.

En la misma línea se mantiene la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC). "Desde hace tiempo hay una preocupación profesional por la elevada carga burocrática asociada a estos procesos y la necesidad de avanzar hacia modelos que simplifiquen los trámites administrativos, permitiendo que el tiempo clínico se centre en la valoración médica y la atención al paciente".

Déficit de profesionales

Otra de las principales preocupaciones es el déficit de profesionales en Atención Primaria que retrasa la atención con respecto a otras áreas. A pesar de que España ha incrementado el número de médicos, esta presenta una gran escasez de plantilla.

Pese a que las enfermedades musculoesqueléticas y las respiratorias tienen los niveles más altos de incidencia, el mayor crecimiento acumulado se da en enfermedades mentales (su incidencia se dispara un 80%), según el informe de la AIReF.

Por eso mismo, desde las entidades médicas reclaman un abordaje estructural de la salud mental. Así, se denuncia la falta de acceso a los especialistas que tratan este tipo de patologías.

En concreto, España es uno de los países de la UE con menor ratio de especialistas en Psiquiatría, con 9,27 profesionales por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública frente a los 18 de la media de la OCDE.

"Como bien se pone de manifiesto, es uno de los problemas que causan las bajas de larga duración, y para eso se requiere un acceso rápido, por lo menos más ágil al que tenemos en la psicología clínica y en la psiquiatría cuando es necesario. Hay que hacer intervenciones laborales y psicosociales, no solamente médicas", determina la presidenta de la SEMG.

Los resultados del informe de la institución revelan que claramente "no tenemos suficientes profesionales para abordar esto y para los problemas que tiene actualmente nuestra sociedad. Hay que entrar en el marco normativo económico y laboral que esto produce y por eso hay que saber qué recursos profesionales hacen falta, en qué proporción, dónde y de qué manera".

Absentismo

En los últimos años, justo a partir del paso de la Covid-19, las bajas laborales también se han disparado entre los profesionales sanitarios.

"Todo el estrés que supuso el Covid por la alta demanda o presión asistencial en algunos servicios, pues sí esto ha provocado el aumento del desgaste profesional y, por consiguiente, las bajas de larga duración", advierte José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Dentro del mismo sistema sanitario ocurre lo mismo. "Las bajas por incapacidad temporal vienen acompañadas por el deterioro de nuestra salud mental y física. Los profesionales no tenemos mejor acceso que el resto de la población a la asistencia sanitaria", termina la presidenta de la SEMG.