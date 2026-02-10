El IDIS avisa de que limitar la gestión de servicios sanitarios públicos por empresas afecta "negativamente a los pacientes"

Las claves nuevo Generado con IA El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) advierte que limitar la gestión de servicios sanitarios públicos por empresas privadas puede afectar negativamente a los pacientes. El IDIS considera que la colaboración público-privada ayuda a aliviar listas de espera y mejora la eficiencia en la atención sanitaria. La institución afirma que vetar la gestión privada dificultaría el acceso a los servicios y empeoraría la capacidad de respuesta del sistema sanitario. El IDIS defiende la gestión indirecta como herramienta clave para la sostenibilidad y mejora del sistema sanitario, especialmente ante el aumento de la demanda y la complejidad clínica.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) avisa de los riesgos que entrañan los planes del Gobierno de limitar y vetar la gestión privada de la sanidad pública.

El ente, que aglutina los intereses de todo el sector de la sanidad privada, considera que limitar "la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria".

En un comunicado, recuerda que "la colaboración público-privada en España permite, entre otras cosas, aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes".

Vetar esta colaboración "podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas".

De hecho, el IDIS considera la gestión indirecta, como fórmula de colaboración público-privada, es una "herramienta clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario".

"La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial", añade la institución.

Por otro lado, la Fundación añade que es "importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la Administración Pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia".

Todo ello para poder "cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad. A medida que crecen las demandas asistenciales y la complejidad clínica, resulta fundamental aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, en beneficio de los pacientes".