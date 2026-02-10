AstraZeneca gana 8.597 millones de euros en 2025, un 45,3% más y eleva el dividendo anual

Las claves nuevo Generado con IA AstraZeneca obtuvo un beneficio neto de 8.597 millones de euros en 2025, un 45,3% más que el año anterior. Los ingresos de la farmacéutica alcanzaron los 49.347 millones de euros, impulsados principalmente por el crecimiento del 15% en su unidad oncológica. La división biotecnológica generó 19.318 millones de euros y la de enfermedades raras 7.667 millones de euros, con aumentos del 5% y 4%, respectivamente. AstraZeneca ha aumentado el dividendo anual un 3%, sumando un total de 2,69 euros por acción, y prevé seguir creciendo en 2026 entre un 6% y un 9% en ingresos.

AstraZeneca mejora sus beneficios en un año. La farmacéutica sueca obtuvo un beneficio neto de 10.233 millones de dólares (8.597 millones de euros) en 2025, cifra un 45,3% superior a las ganancias registradas en el ejercicio anterior.

Los ingresos alcanzaron los 58.739 millones de dólares (49.347 millones de euros), un 8,6% más, al verse impulsados por la facturación de la unidad oncológica, que creció un 15%, hasta los 25.619 millones de dólares (21.523 millones de euros).

La división biotecnológica generó 22.995 millones de dólares (19.318 millones de euros) y la de enfermedades raras 9.126 millones de dólares (7.667 millones de euros), un 5% y un 4% más, respectivamente. Otros fármacos hicieron lo propio con 999 millones de dólares (839,3 millones de euros).

Ya sólo en el cuarto trimestre, los beneficios se elevaron un 55,3%, hasta los 2.329 millones de dólares (1.957 millones de euros), mientras que la facturación creció un 4,1%, hasta los 15.503 millones de dólares (13.024 millones de euros).

"En 2025 observamos un sólido rendimiento comercial en todas nuestras áreas terapéuticas y una excelente ejecución de nuestra cartera de

productos en desarrollo", ha afirmado el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, que ha destacado, también, que su compañía

empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 2 de febrero.

Se prevé que los ingresos avancen en 2026 entre un 6% y un 9%, mientras que el beneficio por acción aumentará algo por encima del 10%.

Después, se ha declarado un dividendo interino de 2,17 dólares (1,82 euros) que suma un dividendo total de 3,20 dólares (2,69 euros), un 3% más.