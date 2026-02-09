Los problemas de suministro de medicamentos disminuyen un 27% en 2025

Los problemas de desabastecimiento de fármacos se han reducido un 27% en 2025. Así lo ha indicado el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CisMED), de la Organización Farmacéutica Colegial.

En total, 207 medicamentos se vieron afectados el año pasado por incidencias o alertas en el suministro en las farmacias comunitarias, frente a los 285 notificados en 2024.

Según el informe, con datos de 13.483 farmacias, se registraron un total de 101.364.392 incidencias en el suministro, un 13,2% menos que el año anterior, cuando el total fue de 116.818.024. Esto supone que 2025 es el segundo año consecutivo en que el número total de incidencias y de fármacos afectados disminuye.

La media semanal fue de 44 medicamentos con incidencias, un 26,7% menos que el año anterior, cuando esta cifra fue de 60 fármacos. Con todo, cabe destacar que CisMED tiene como objetivo monitorizar las faltas de medicamentos en las farmacias en tiempo real para poder anticiparse a los problemas de suministro y minimizar su impacto en los pacientes.

De los que presentaron faltas, solo un 6% eran medicamentos no sustituibles, cuando en 2024 lo fueron hasta el 8%. Una de cada 10 incidencias o alertas detectadas en CisMED pertenece al listado de medicamentos críticos de la Unión Europea.

Tipos de medicamentos

Atendiendo al tipo de medicamento, dos de cada tres fármacos que presentaron incidencias estaban indicados para el sistema nervioso (20%), digestivo (20%), cardiovascular (14%) u órganos de los sentidos (12%). Les siguen fármacos dermatológicos (9%) y antiinfecciosos para uso sistémico (8%).

Los medicamentos con falta de suministro se emplean en más de 350 indicaciones, de las cuales las más frecuentes fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, neuralgia, artritis reumatoide, infarto agudo de miocardio, cistitis, lumbalgia, migraña, angina de pecho, artrosis, depresión, dismenorrea (menstruación dolorosa), infección de la piel, fiebre y contractura muscular.

El informe detalla que, durante 2025, el desabastecimiento de antibióticos con amoxicilina pediátrica ha experimentado un drástico descenso que se mantiene en la actualidad, pasando de superar el 30% de farmacias con estas faltas a no alcanzar el 10%.

Asimismo, recoge que el porcentaje de falta de insulinas ha ido en aumento durante el pasado año y, en la actualidad, se estima en más del 15%.

Farmacia comunitaria

El vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, ha señalado que los problemas de suministro de medicamentos son una cuestión compleja causada por múltiples factores, que generan incertidumbre, dificultades para los pacientes y una gran presión sobre todos los agentes de la cadena del medicamento.

Según ha explicado, las farmacias comunitarias son el primer lugar donde se detectan estas faltas, incluso antes de que se notifiquen oficialmente o de que el problema se generalice.

Por ello, ha puesto en valor el papel de herramientas como CisMED, a la que complementan otras como FarmaHelp, que permite ofrecer una solución en siete de cada diez ocasiones en las que el paciente no dispone del medicamento en su farmacia habitual.

Rísquez ha resaltado, en línea con el último informe del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU, por sus siglas en inglés), que los farmacéuticos destinan alrededor de 11 horas a la semana a gestionar las faltas de suministro de medicamentos, ayudando al paciente a encontrar soluciones para empezar o continuar su tratamiento.