Los médicos privados que trabajen con Asisa cobrarán un 7,3% más en 2026: el alza será retroactiva hasta el 1 de enero

En los últimos cinco años, Asisa ha aumentado más de un 30% las retribuciones a los médicos que trabajan con la aseguradora.

Dependiendo de la especialidad y el grado de vinculación con Lavinia, algunos médicos podrán recibir aumentos superiores al 16%.

La subida de los emolumentos será retroactiva desde el 1 de enero, beneficiando a los profesionales desde comienzos de año.

Asisa incrementará un 7,3% de media la retribución a su cuadro médico privado por la actividad asistencial realizada en 2026.

La aseguradora de salud Asisa va a subir los emolumentos que paga a su cuadro médico. Según ha podido saber este periódico, la compañía aumentará un 7,3% de media la retribución a los profesionales privados por la actividad asistencial que realicen este año.

La mejora retributiva, indican las fuentes consultadas, se aplicará con carácter retroactivo hasta el 1 de enero. El cuadro médico de la compañía ya ha sido informado del incremento.

Además, según indican estas mismas fuentes, en función de la especialidad y el grado de vinculación de los profesionales con Lavinia, la cooperativa médica que es accionista único de Asisa, la subida de los emolumentos puede superar en algunos casos el 16%.

En total, Asisa ha subido más de un 30% las retribuciones que paga a los médicos que trabajan con la compañía en los últimos cinco años.

Cabe recordar que, de un tiempo a esta parte, las relaciones entre las aseguradoras de salud y la sanidad privada han sido muy tensas. Las negociaciones de las tarifas por la atención sanitaria que prestan las compañías y los médicos privados han sido objeto de importantes fricciones.