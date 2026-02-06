La Casa Blanca lanza TrumpRx, una plataforma para la venta directa de medicamentos recetados con descuento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento para presentar el sitio de descuentos en medicamentos TrumpRx , en el Auditorio South Court en el campus de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 5 de febrero de 2026.

Las claves nuevo Generado con IA La Casa Blanca ha lanzado TrumpRx, una plataforma para la venta directa de medicamentos recetados con descuento, buscando reducir el coste de los fármacos en Estados Unidos. TrumpRx conecta a los pacientes con farmacéuticas que ofrecen medicamentos a precios rebajados para quienes pagan en efectivo y no usan seguro médico. Dieciséis grandes farmacéuticas han llegado a acuerdos con la Administración Trump para reducir precios a cambio de exenciones arancelarias. Entre los medicamentos disponibles figuran tratamientos populares para la obesidad, diabetes, asma, colesterol, hepatitis C y fertilidad.

La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el coste de los fármacos recetados en Estados Unidos.



"Estamos aquí esta noche para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual. La gente ahorrará mucho dinero y estará sana", afirmó Trump durante el acto de presentación de la plataforma, realizado en Washington.



De acuerdo con el mandatario, TrumpRx funcionará como un portal que conectará directamente a los pacientes con compañías farmacéuticas dispuestas a vender determinados medicamentos recetados con descuento a personas que paguen en efectivo y prescindan del seguro médico, según explicó la Casa Blanca.

TrumpRx.

No será la Casa Blanca la que venda los medicamentos directamente, sino que enviará a los pacientes a otros sitios web para comprarlos.

La iniciativa busca ofrecer precios reducidos mediante la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución: dieciséis de las mayores farmacéuticas mundiales han llegado a acuerdos con la Administración Trump para reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses a cambio de exenciones arancelarias.

Entre los medicamentos disponibles a través de este sistema figuran algunos de los más demandados del mercado, incluidos los fármacos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, que podrán adquirirse con descuentos mediante acuerdos directos con los fabricantes. También habrá medicamentos para la fertilidad, para la diabetes, para el asma, para el colesterol, para la hepatitis C y anticoagulantes.

Pfizer confirmó que había lanzado su programa TrumpRx y agregó que proporcionaría más de 30 medicamentos a precios reducidos.

La Administración sostiene que TrumpRx ampliará las opciones para los consumidores, aunque expertos y grupos del sector sanitario han señalado que su impacto dependerá del número de farmacéuticas que se sumen al programa y del alcance real de los descuentos ofrecidos.

Esta plataforma surgió desde el ala republicana en una disputa por la aprobación del Obamacare, la ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), aprobada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama, que generó disputa legislativa en 2025 entre ambos partidos.

Actualmente, los pacientes estadounidenses pagan casi tres veces más por medicamentos recetados que en otros países desarrollados.