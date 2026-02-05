Sanidad anula siete preguntas del examen MIR 2026

En esta edición del MIR se ha registrado el mayor número de preguntas impugnadas en los últimos siete años, evidenciando las críticas por incoherencias, errores y retrasos en el proceso.

La pregunta 208 fue anulada solo de forma técnica y no afecta la nota final del examen.

Cuatro preguntas fueron anuladas inicialmente por errores de sintaxis y falta de calidad, y luego se sumaron tres de la versión 0.

El Ministerio de Sanidad ha anulado siete preguntas del examen MIR 2026 tras la revisión de la Comisión Calificadora.

Oficialmente, el Ministerio de Sanidad ha anulado siete preguntas del examen MIR 2026. Después de la reunión de la Comisión Calificadora de este jueves, se ha ampliado el número total de impugnaciones.

Tras las masivas quejas de los opositores, el departamento decidió anular cuatro (de la primera plantilla) de manera provisional por errores en la sintaxis y la falta de calidad que presentaba el ejercicio. A esas se suman ahora tres de la versión 0.

Finalmente, salen de la lista: 13, 50, 64, 139, 142 y 161 y la 208. No obstante, esta última no tendría efecto sobre la nota, ya que al ser la última de las preguntas de reserva, su anulación sólo sería técnica. No ha sido necesario recurrir a ella.

Con todo, en Medicina se ha registrado el mayor número de preguntas impugnadas de los últimos siete años.

Esto evidencia las críticas al examen por parte de los opositores y las academias, quienes han denunciado que la dimisión del comité de expertos ha sido una de las consecuencias que ha podido perjudicar al resultado del ejercicio.

Si la convocatoria del 2025 no pasó desapercibida por la dificultad de la prueba, esta, tampoco por cómo se ha ejecutado el proceso del examen.

Los futuros médicos criticaron la falta de coherencia en el ejercicio, errores tipográficos y la alusión a bibliografías de academias privadas que hizo rectificar días después al Ministerio. A esto se suma la tardanza en la publicación de las listas de admitidos que retrasó el proceso casi dos meses.