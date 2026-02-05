Mounjaro de Lilly coge el relevo de Novo Nordisk como mayor superventas de la obesidad

Mounjaro (Lilly) ha adelantado a Ozempic (Novo Nordisk) en la ajustada carrera por dominar el mercado de la obesidad. El medicamento de Lilly, que llegó más tarde al mercado, ha ganado terreno y se ha posicionado como el mayor superventas en 2025, según se puede observar en las cuentas de resultados de ambas compañías.

Cabe recordar que el medicamento de Lilly conocido como tizerpatida recibe los nombres comerciales de Mounjaro y Zepbound. Por su parte, la familia de productos de semaglutida de Novo Nordisk agrupa las marcas de Ozempic, Wegoby y Rybelsus.

A cierre del pasado ejercicio, las ventas totales de tizerpatida en 2025 alcanzaron los 36.507 millones de dólares, lo que equivale a unos 30.939 millones de euros al cambio actual. Con todo, el fármaco de Lilly logró desbancar a la semaglutida (Ozempic, Wegoby, Rybelsus) que anotó 228.288 millones de coronas danesas, es decir, unos 30.500 millones de euros.

Parece que el sorpasso se ha producido antes de tiempo, ya que la consultora GlobalData pronosticaba, hace ya dos años, que este movimiento se produciría en 2027. Y es que los éxitos de Lilly se pueden comprobar consultando sus cuentas, la farmacéutica estadounidense ha duplicado su beneficio neto en un año, hasta los 21.768 millones de dólares (alrededor de 18.400 millones de euros). En cuanto a las ventas, sumaron 65.179 millones de dólares (55.232 millones de euros), con un aumento del 44,7%.

De estas, la mitad de ellas correspondieron a los ingresos generados por Mounjaro y Zepbound. Pero, esto no acaba aquí. La compañía americana estima buenos presagios para este año: prevé facturar entre 80.000-83.000 millones de dólares (67.816-70.360 millones de euros).

Reducción de beneficios

Novo Nordisk apenas ha mejorado su beneficio. En 2025 ganó 102.434 millones de coronas danesas (13.714 millones de euros al cambio actual), lo que supone un incremento del 1,4%.

En cambio, augura una reducción de sus beneficios en 2026. Todo ello como consecuencia de una competencia cada vez mayor en el segmento de la lucha contra la obesidad.

"El panorama competitivo ha evolucionado de forma drástica. Donde antes disfrutábamos de un claro liderazgo en el tratamiento de la obesidad, prácticamente todas las grandes compañías farmacéuticas ahora lo reconocen como un mercado atractivo", han comentado Lars Rebien Sorensen, presidente del consejo de administración de Novo Nordisk, y Maziar Mike Doustdar, consejero delegado de la compañía.

Además, la farmacéutica se está preparando para la pérdida de patentes. Entre ellas, la de Wegoby, en China, este mismo año.

No obstante, el camino de la compañía danesa podrá cambiar a lo largo de este 2026, ya que estima lanzar algunas dosis de Ozempic oral para la diabetes en Estados Unidos a partir de abril. Así lo ha anunciado la farmacéutica después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lo haya aprobado.