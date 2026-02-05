El Espacio de Datos de la Sanidad Privada completa el desarrollo de su sistema digital

La plataforma InnovaIDIS.com permite a los interesados obtener información y sumarse al proyecto, que promueve la integración de datos privados en el ecosistema digital nacional y europeo.

El EDSP busca fortalecer la interoperabilidad con el Espacio Nacional de Datos de Salud y cumplir con los requisitos del Reglamento Europeo.

El proyecto desarrolla el Patient Summary, un documento digital que resume la información clínica relevante y garantiza la privacidad y control de los datos por parte del paciente.

La Fundación IDIS impulsa el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), financiado por la Unión Europea para optimizar el intercambio y gestión de datos sanitarios del sector privado.

La Fundación IDIS continúa con el desarrollo del Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), un proyecto que está ganando relevancia en el ecosistema de salud digital.

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -NextGenerationEU, "tiene como objetivo optimizar la gestión, intercambio y uso de los datos sanitarios del sector privado, como parte del Espacio Europeo de Datos Sanitarios", señala la Fundación IDIS en un comunicado.

En este momento, el EDSP se encuentra en una fase clave, con el desarrollo del Patient Summary, como caso de uso primario, que avanza conforme a lo planeado. Se trata de un documento digital que recoge la información clínica relevante.

Este resumen de información clínica parte del proyecto miHC (mi Historia Clínica), permitiendo su intercambio de datos cuando el paciente autorice, asegurando así la privacidad y el control de los datos.

Este avance es fundamental para garantizar un acceso seguro y eficiente a la información clínica, facilitando la continuidad asistencial y mejorando la experiencia del paciente. Los primeros análisis del Patient Summary se realizarán en breve, con la entrega de informes en junio de 2026, coincidiendo con el desarrollo final de la plataforma.

En el ámbito de la interoperabilidad, el proyecto también continuará fortaleciendo la conexión con el Espacio Nacional de Datos de Salud, garantizando su alineación con los requisitos del Reglamento Europeo.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, realza el interés que el proyecto está generando en el sector y señala que “con el Patient Summary en desarrollo y el despliegue de la plataforma en marcha, estamos a un paso de poder integrar los datos sanitarios privados en el espacio digital nacional y europeo, lo que supondrá una transformación significativa en la gestión de los datos de salud”.

La plataforma InnovaIDIS.com está disponible para aquellos interesados en obtener más información y adherirse al proyecto.

Con una gran colaboración de entidades del sector, el EDSP se posiciona como el conector clave para la integración de los datos de la sanidad privada, impulsando la cohesión del sector y su vinculación al Espacio Nacional de Datos de Salud.