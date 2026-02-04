Vox quiere que los partidos del Congreso se posicionen ya sobre la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos

Vox alerta del riesgo de fuga de profesionales y deterioro de la calidad asistencial si no se reconoce la singularidad de la profesión médica en la legislación.

La iniciativa responde al malestar de los médicos ante la actual reforma del Estatuto Marco y la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 16 de febrero.

La propuesta de Vox busca reconocer la especificidad del ejercicio médico, mejorar las condiciones laborales y reforzar la interlocución directa con el Ministerio de Sanidad.

Vox ha registrado una iniciativa en todos los parlamentos para que los partidos se posicionen sobre la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos.

Vox ha dado un paso más para apoyar al colectivo médico. La formación que lidera Santiago Abascal quiere que el resto de partidos se posicionen y den su opinión. Por eso, ha registrado en todos los parlamentos una iniciativa conjunta en defensa de estos profesionales sanitarios.

A través de una Proposición No de Ley (PNL), Vox reclama al Gobierno de Sánchez la creación de un Estatuto Marco propio para los facultativos que reconozca la especificidad del ejercicio profesional, refuerce la interlocución directa con el Ministerio de Sanidad y "dignifique las condiciones laborales del personal facultativo".

Esta propuesta, según el grupo parlamentario, responde a una situación de “malestar sostenido” por las condiciones laborales de los médicos.

Con todo, la formación ha decidido mover ficha después de los acontecimientos que han sucedido en los últimos meses (cuatro convocatorias de huelga, manifestaciones y desencuentros en Sanidad y el colectivo médico).

Y todo ello, en medio de una convocatoria de huelga indefinida que sigue en pie y se espera que comience a partir del próximo 16 de febrero.

Vox considera que la reforma del Estatuto Marco promovida por Sanidad “diluye la especificidad del ejercicio médico” y “obvia elementos esenciales como la excepcional duración de la formación, el nivel de responsabilidad clínica y legal, la carga asistencial, la exigencia de disponibilidad y el impacto físico y emocional del trabajo médico”, según asegura en la PNL a la que ha tenido acceso este periódico.



Además, el partido denuncia que el Marco actual “perpetúa canales de interlocución generalistas que marginalizan la voz específica de los facultativos”.

Y alerta de las consecuencias que podrían tener lugar a raíz de esto, como la fuga de profesionales, el deterioro de la atención y la pérdida de calidad asistencial.



Ante la amenaza de intensificación de las movilizaciones y la evidencia de que el marco actual no canaliza adecuadamente el diálogo social con el colectivo médico, "se hace inaplazable un cambio legislativo estructural que reconozca la singularidad de la profesión y dote a sus profesionales de un marco propio de derechos, deberes y representación", terminan desde el grupo parlamentario.