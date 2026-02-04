Novartis aumenta su beneficio neto un 17 % en 2025, hasta los 11.819 millones de euros

Novartis propuso un dividendo de 4 euros por acción, marcando el vigésimo noveno año consecutivo de aumento.

El segmento de oncología lideró el crecimiento por áreas, con un alza del 18%, seguido de neurociencia con un 26%.

Las ventas totales de la compañía crecieron un 8%, superando los 46.100 millones de euros.

Novartis aumentó su beneficio neto un 17% en 2025, alcanzando los 11.819 millones de euros.

Novartis anota otro año consecutivo de beneficios. El gigante farmacéutico suizo ganó 13.967 millones de dólares (11.819 millones de euros al cambio actual) en 2025.

Esto supone un aumento interanual del 17 %, tras un año marcado por las negociaciones con EEUU para evitar presiones arancelarias por parte de la Administración Trump.

Las ventas de la compañía farmacéutica en el pasado ejercicio sumaron 54.532 millones de dólares (46.100 millones de euros), con un crecimiento interanual del 8 %, según se puede comprobar en sus cuentas presentadas este miércoles.

Por segmentos, las ventas del área de medicamentos para enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas anotaron los 8.958 millones de dólares (7.579 millones de euros), con un aumento del 4%. Por otro lado, inmunología sumó los 10.293 millones de dólares (8.708 millones de euros), un 11% más.

La facturación del área de neurociencia alcanzó los 5.993 millones de dólares (5.070 millones de euros), lo que supone un incremento del 26%.

Por último, el segmento de oncología fue el mayor beneficiado, con un aumento del 18%, hasta los 16.830 millones de dólares (14.235 millones de euros).

Novartis también informó de sus resultados del último trimestre de 2025, con una caída del 15 % en su beneficio neto hasta los 2.404 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros). Y una subida del 1 % en las ventas, que anotaron 13.336 millones de dólares (11.200 millones de euros).

Dividendo

Tras publicar estos resultados Novartis propone un dividendo de 3,7 francos suizos por acción (4,7 dólares y 4 euros al cambio actual) para 2025, un aumento del 5,7 % con respecto a 2024, lo que según destacó la firma con sede en Basilea representará el vigésimo noveno año consecutivo de incremento.

"Novartis obtuvo un sólido desempeño en 2025, con un crecimiento alto de las ventas y una expansión del margen, pese a la entrada significativa de genéricos en Estados Unidos", señaló, Vas Narasimhan, consejero delegado de la compañía.

Así, la compañía pronostica un crecimiento de ventas de un dígito para 2026 y señaló que el beneficio operativo básico disminuiría en un margen similar, ya que la farmacéutica suiza enfrenta su mayor vencimiento de patentes en medio de una creciente competencia genérica.

"En 2026, esperamos crecer pese al mayor vencimiento de patentes de nuestra historia, lo que subraya la fortaleza de nuestro negocio, y seguimos bien encaminados para cumplir nuestras previsiones a medio plazo", agregó.