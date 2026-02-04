Lilly duplica su beneficio neto en 2025 y alcanza los 18.400 millones de euros gracias a las ventas de Mounjaro

Lilly prevé para 2026 unos ingresos de entre 80.000 y 83.000 millones de dólares, manteniendo su apuesta por el desarrollo de nuevos medicamentos y la expansión internacional.

La compañía destacó avances en su cartera de productos, como los resultados positivos de Taltz y Zepbound para artritis psoriásica y obesidad, y el desarrollo de orforglipron, una terapia oral contra la obesidad en fase III.

Las ventas de Mounjaro se duplicaron hasta los 19.454 millones de euros, mientras que Zepbound sumó 11.475 millones de euros, frente a los 4.173 millones del año anterior.

Lilly duplicó su beneficio neto en 2025, alcanzando los 18.400 millones de euros, impulsada por las ventas de Mounjaro y Zepbound.

Lilly ha tenido muy buen 2025. En un año, ha logrado duplicar su beneficio neto, hasta los 21.768 millones de dólares (18.453 millones de euros al cambio actual), gracias, en parte, al gran impulso de sus medicamentos contra la obesidad: Mounjaro y Zepbound.

Así, la farmacéutica americana ha indicado que sus ventas en el pasado ejercicio anotaron los 65.179 millones de dólares (55.232 millones de euros), lo que supone un aumento del 44,7%, según se puede observar en sus resultados publicados este miércoles.

Por medicamentos, los ingresos de Mounjaro se duplicaron en 2025 con un total de 22.965 millones de dólares (19.454 millones de euros).

Lo mismo le ocurrió a las ventas de Zepbound que acumularon los 13.545 millones de dólares (11.475 millones de euros), frente a los 4.926 millones de dólares (4.173 millones de euros) de 2024.

Los ingresos de Verzenio, fármaco para el tratamiento del cáncer de mama, alcanzaron los 5.273 millones de dólares (4.469 millones de euros), con un incremento del 3% con respecto al ejercicio anterior.

Cartera de productos

Entre los avances en la cartera de productos, según destaca la compañía, se incluyen los resultados positivos de la fase III de Taltz y Zepbound utilizados conjuntamente en adultos con artritis psoriásica activa y obesidad. Y retatrutida para personas con obesidad y osteoartritis de rodilla.

Otro de los grandes avances ha sido orforglipron, la terapia oral frente a la obesidad que ya está en fase III a la espera de su aprobación en las diferentes agencias regulatorias.

En Estados Unidos, este fármaco ha entrado dentro del nuevo programa de vales de prioridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) destinado a acelerar los plazos.

"2025 fue un año importante para Lilly", ha afirmado David A. Ricks, presidente y director ejecutivo de Lilly.

"Lanzamos Inluriyo, expandimos Mounjaro y Kisunla a nivel mundial y presentamos orforglipron para su aprobación. Ampliamos nuestra capacidad de fabricación y, gracias a nuestro acuerdo con el Gobierno de EEUU, abrimos un nuevo acceso a los medicamentos contra la obesidad. Entramos en nuestro 150.º aniversario con una amplia cartera de productos en desarrollo y plataformas como LillyDirect", ha señalado.

Para 2026, la compañía farmacéutica prevé alcanzar unos ingresos de entre 80.000-83.000 millones de dólares (67.816-70.360 millones de dólares).