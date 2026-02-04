Las impugnaciones a la prueba FIR se multiplican por dos por el modelo de examen

Solo Farmacia y Psicología no han tenido preguntas anuladas, mientras que otras especialidades como Radiofísica, Química, Enfermería y Biología sí han visto anulaciones.

En Medicina, las impugnaciones se han reducido a la mitad respecto a 2025, pero el Ministerio ha anulado provisionalmente cuatro preguntas del MIR 2026 por errores.

El aumento de impugnaciones en Farmacia se atribuye al cambio en el modelo de examen, considerado más académico y menos clínico.

Las impugnaciones al examen FIR 2026 se han duplicado respecto al año anterior, alcanzando 3.286 reclamaciones.

El proceso para presentar impugnaciones ha cerrado su plazo. Y este año no ha pasado desapercibido debido a la diferencia de objeciones entre especialidades de la Formación Sanitaria Española (FSE). Por un lado, el número se ha disparado en Farmacia, mientras que en Medicina se han reducido a la mitad, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

El FIR 2026 ha multiplicado por dos las impugnaciones con respecto al año anterior. En concreto, alcanza un total de 3.286, frente a las 1.320 de 2025. Además, la cifra también ha aumentado en comparación con ejercicios anteriores: en 2024 hubo 2.309 y en 2023, 1.915.

Varias academias, que forman a los futuros farmacéuticos del ámbito clínico y hospitalario, justifican a este diario que este elevado incremento puede estar motivado por el cambio en el modelo del examen.

"Llevo 20 años en esto y la convocatoria 2026 ha sido la más nefasta. Han vuelto a preguntar cosas del pleistoceno. Se ha hecho un ejercicio muy académico y poco clínico", denuncia Javier Aznar, coordinador de FarmaFIR.

Y continúa: "Nosotros abogamos porque vuelva una prueba, como venía siendo en los últimos años, con una comisión ministerial coordinada y presidida por gente del ámbito clínico".

En la misma línea se manifiestan desde la academia Firway. "El hecho de ser un examen tan académico hace que los alumnos puedan encontrar una bibliografía más fácil de justificar a la hora de impugnar las preguntas", precisa Carmen López, coordinadora del centro.

Aunque es cierto que se sienten sorprendidos de que se haya alcanzado ese número tan elevado de reclamaciones. "Si esto es verdad, no es nada bueno, algo ha fallado para el Ministerio", termina el coordinador de FarmaFIR.

Medicina

Tras las masivas quejas de los opositores, el Ministerio de Sanidad ha anulado provisionalmente cuatro preguntas (13,50,64 y 161) del examen MIR 2026 por errores en la sintaxis y la calidad del ejercicio.

No obstante, ahora que se ha cerrado el plazo, esta especialidad ha anotado un total de 12.382 impugnaciones, la mitad que en 2025 (27.591).

A pesar de que este año se ha visto envuelto en diversas polémicas (renuncia del comité de expertos y retraso en las listas de admitidos), es cierto que la prueba de 2025 recibió una oleada mayor de críticas debido a la dificultad de sus contenidos.

La controversia de la convocatoria 2026 viene dada más por cómo se ha ejecutado el examen. Sin embargo, los aspirantes han percibido que ha sido menos complicado que la del año pasado.

Cabe destacar que en la mayoría de especialidades se ha reducido el número de impugnaciones, excepto en Farmacia (ya mencionada) y, en menor medida, Radiofísica, que lo han elevado.

Por ahora, Farmacia y Psicología ha sido las únicas especialidades en las que no se han anulado (de manera provisional) ninguna pregunta. En cambio, en Radiofísica (RFIR) se han eliminado tres; en Química (QIR), dos; y en Enfermería (EIR) y Biología (BIR), una.

Con todo, la próxima semana se podrá conocer el dictamen final cuando Sanidad publique el total de las preguntas anuladas.

Este jueves, la comisión calificadora se reunirá para debatir sobre ello y dar un resultado lo antes posible, según confirman fuertes cercanas al departamento.