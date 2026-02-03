La OCDE denuncia que los cribados de colon en España se quedan por debajo de la media de la UE y no despegan

Las dificultades del procedimiento, la baja percepción de riesgo y las desigualdades sociales frenan la participación en el programa de cribado.

El cribado de cáncer de colon, implantado hace más de una década, no ha conseguido consolidarse a pesar de ser el tumor más frecuente en España.

El Ministerio de Sanidad sitúa la tasa de participación incluso más baja, en el 38,7% entre la población de 50-69 años, lejos del 85% recomendado.

La OCDE denuncia que la tasa de participación en el cribado de cáncer de colon en España es del 43%, por debajo del 47% de la media de la UE.

El cribado de cáncer de colon no termina de despegar en España después de 12 años de su implantación y pese a que es el tumor más frecuente en nuestro país. De hecho, la tasa de participación en dicha prueba está por debajo de la media de la Unión Europea (UE).

Así lo denuncia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su reciente Informe sobre el Registro Europeo de Desigualdades en el Cáncer.

En 2023 (datos más recientes), el 43% de los españoles se había sometido a una prueba de sangre oculta en heces, frente al 47% de la media de la UE.

Esto supone que España se queda muy lejos de los mínimos recomendados por el Ministerio de Sanidad en el documento donde se fijan los criterios del cribado de cáncer del SNS. En el programa se establece que lo aceptable sería alcanzar una tasa de participación del 85%.

Por otro lado, los países que encabezan la lista con más respuesta son: Finlandia (74%), Países Bajos (67%) y Suecia (65%). En el lado opuesto se encuentran Hungría (9%), Portugal (17%) y Luxemburgo (25%).

Informe anual del SNS

Más allá de los datos de la OCDE, el Ministerio de Sanidad rebaja aún más la cifra en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024. En concreto, el 38,7% de la población de 50-69 años se había realizado esta prueba en 2023.

En 2014 se incorporó a la cartera común de servicios del SNS el programa de cribado de cáncer colorrectal y más de diez años después no logra consolidarse. El principal objetivo era alcanzar el 100% de la implantación en 2024, algo que está muy lejos de la realidad.

Cabe matizar que el cáncer de colon es el tumor más frecuente en ambos sexos. De hecho, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que liderará en 2026 con un total de 44.132 nuevos diagnósticos este 2026. Le siguen los de cáncer de mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.883) y de vejiga urinaria (23.929).

¿Y por qué a pesar de ser el más frecuente, el programa de cribado no termina de llegar a la población? Según Javier de Castro, presidente de la SEOM, este tipo de prueba es "más complicada que las de otro tipo de tumores. Aunque parece sencilla, implica una serie de pasos. Hay que manipular heces, cambiar las instrucciones y devolver de nuevo el kit".

"Esto supone una barrera física de realización y también psicológica, a la que tienen otros cribados con una respuesta mucho más rápida", señala.

Así, precisa que en muchas ocasiones el resultado de la tasa de participación no depende sólo de los facultativos sino también de la respuesta de la población.

"Que invitemos a la población no equivale a que todos vayan a participar. Esto es otro punto importante que hay que tener en cuenta. Y, quizá, en el caso del cáncer de colon, ahí existe todavía una baja percepción de riesgo, muchas personas piensan que tiene que haber síntomas para que aparezca la enfermedad", denuncia.