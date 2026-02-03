MSD gana 15.446 millones de euros, un 6,6% más que en 2025

Para 2026, la compañía prevé ingresos entre 55.423 y 56.692 millones de euros e incluye el impacto de la compra de Cidara Therapeutics.

Los costes totales disminuyeron un 0,7%, situándose en 37.183 millones de euros.

La facturación total alcanzó los 55.009 millones de euros, con incrementos en las divisiones médica y veterinaria del 1,3% y 8,1%, respectivamente.

MSD obtuvo un beneficio neto de 15.446 millones de euros en 2025, un 6,6% más que el año anterior.

La farmacéutica MSD ha mejorado su beneficio neto. La compañía ganó 18.254 millones de dólares (alrededor de 15.446 millones de euros al cambio actual) en 2025. Esto supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior, según ha informado este martes en un comunicado.

Su facturación ascendió a 65.011 millones de dólares (55.009 millones de euros), un 1,3% más.

En concreto, la división médica generó 58.142 millones de dólares (49.197 millones de euros) y la veterinaria 6.354 millones de dólares (5.376 millones de euros), un 1,3% y un 8,1% más, respectivamente.

Otros conceptos brindaron 515 millones de dólares (435,8 millones de euros) a la compañía estadounidense.

El sumatorio de costes de actividad, venta, administración o I+D, entre otros, fue de 43.944 millones de dólares (37.183 millones de euros), un 0,7% menos en comparativa interanual.

Sólo en el cuarto trimestre, la compañía obtuvo unas ganancias de 2.963 millones de dólares (2.507 millones de euros), un 20,8% más, y una facturación de 16.400 millones de dólares (13.877 millones de euros), un 5% más.

"Nuestro negocio se benefició de la demanda de nuestra innovadora cartera, incluyendo Keytruda, las contribuciones de los nuevos lanzamientos en el ámbito cardiometabólico y respiratorio, así como de las vacunas y los buenos resultados de la rama veterinaria", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Merck, Robert Davis.

Previsiones

De cara a 2026, la compañía prevé que los ingresos totales se muevan en el rango de los 65.500 a 67.000 millones de dólares (55.423 a 56.692 millones de euros).

Después, los beneficios por acción estarán entre los 5 y 5,15 dólares (4,23 y 4,36 euros). Esto contempla un impacto único de 3,65 dólares (3,09 euros) por la compra de Cidara Therapeutics, cerrada en 9.200 millones de dólares (7.785 millones de euros).