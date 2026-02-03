El crecimiento económico en España es insuficiente para compensar los problemas de la sanidad pública

La conciliación entre vida profesional y personal es una prioridad para los sanitarios, mientras que el sector privado ofrece mayor flexibilidad que el público.

España destaca como uno de los países más avanzados en la implementación de una historia clínica única interoperable, facilitando la atención integral del paciente.

El 77% de los profesionales sanitarios identifica el envejecimiento de la población y el 71% el incremento de costes como los principales retos para la sanidad pública española.

El crecimiento económico en España no es suficiente para resolver los problemas estructurales del sistema sanitario, agravados por el envejecimiento y el aumento de enfermedades crónicas.

Desde la pandemia, el crecimiento económico en la sanidad española se ha ido consolidando. No obstante, esto es insuficiente para compensar los problemas que arrastra el sistema sanitario, agravados por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Así lo denuncia el último informe de Riesgos y oportunidades de los centros sanitarios en Europa de Relyens e Ipsos presentado este martes. En este estudio han participado alrededor de 924 directivos y profesionales sanitarios de instituciones sanitarias públicas y privadas de cuatro países: España, Francia, Alemania e Italia.

En el informe se han identificado alrededor de 25 riesgos (sociales, económicos, tecnológicos, geopolíticos, etc.) que afrontarán en los próximos años los sistemas sanitarios. En el caso de España, sus profesionales tienen tres principales preocupaciones.

El 77% de los profesionales encuestados señala que el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas son uno de los principales retos para la sanidad pública española. Además, el 71% manifiesta que otro de los desafíos será el aumento de los costes de la atención médica.

"Aunque España registra un sólido crecimiento, se enfrenta a las mismas tensiones que el resto de Europa: listas de espera interminables, hasta 800. 000 pacientes a la espera de cirugía y dificultad para contratar suficientes médicos", denuncia Philippe Paul, Director Ejecutivo de Relyens España.

Por otro lado, la sanidad española "presenta una fragilidad en las cadenas de suministro de medicamentos", pese a que el modelo sanitario está más orientado hacia la prevención.

También, en España, la desinformación y la desconfianza de la población se consideran los problemas más preocupantes, según señala el estudio.

Historia clínica

Sin embargo, según manifiesta Paul, España se mantiene a la vanguardia en otro frente. Junto con Noruega y Dinamarca, se encuentra entre los países más avanzados en la implementación de una historia clínica única interoperable del paciente.

"La historia clínica única del paciente allana el camino hacia un sistema sanitario más fluido, entre hospital y medicina ambulatoria, entre médicos generales y especialistas, y próximamente entre el sector público y el sector privado, con un proceso de atención optimizado para el paciente", precisa en el informe.

Por su parte, Carlos Rus, expresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) señala en el estudio que la integración y el intercambio de datos, así como la interoperabilidad de las historias clínicas son elementos esenciales para fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios en Europa.

En lo relativo a los recursos humanos, lo más importante para los profesionales sanitarios españoles es lograr "la conciliación de la vida profesional con la personal".

"El sector privado español está más adelantado, ya que ofrece horarios más flexibles y una organización más adaptada", señala el directivo.

Por último, en la presentación del informe se ha analizado el aumento de las indemnizaciones por negligencias médicas. Ante esto, Dominique Godet, director general de Relyens, ha asegurado que cada vez hay más intolerancia a los incidentes sanitarios.

"Esto no significa que los sistemas sanitarios no sean tan robustos como antes, pero sí que los pacientes tienen más exigencia en cuanto a los resultados. Por eso, tenemos una mayor responsabilidad: debemos prevenir, vigilar y reducir estos riesgos para mantener la sostenibilidad de los sistemas sanitarios", ha terminado.