Mugeju y los farmacéuticos firman un nuevo concierto para asegurar la prestación a 90.000 mutualistas

La mutualidad de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España firman un nuevo concierto este lunes para asegurar la prestación de medicamentos a 90.000 mutualistas hasta finales de 2029.

El acuerdo tiene una duración de cuatro años que abarca el periodo 2026-2029 y, una vez finalizado, podrá extenderse por un periodo de cuatro años adicionales.

El actual concierto, que sustituye al que estaba en vigor desde 2017 y se amplió en la pandemia hasta 2025, fija las condiciones en que las farmacias colaborarán profesionalmente con Mugeju.

Así se garantiza la dispensación de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, productos sanitarios, productos dietéticos y vacunas antialérgicas y bacterianas, que estén incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que hayan sido prescritos en receta oficial de la Mutualidad, de acuerdo a lo establecido en su normativa y en el propio Concierto.

En la firma del nuevo concierto, la gerente de Mugeju, Juana María Gómez Valle, ha puesto de manifiesto la relevancia de los compromisos adquiridos con la suscripción de este convenio entre ambas entidades, resultado de la voluntad de cooperación y la actuación coordinada.

El acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, garantiza la continuidad y la calidad de la prestación farmacéutica a todo el colectivo de la mutualidad a través de cualesquiera de las oficinas de farmacia establecidas legalmente en territorio nacional.

El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha destacado que el nuevo concierto representa un ejemplo de la buena relación y el entendimiento entre ambas instituciones para "ofrecer a los cerca de 90.000 beneficiarios la mejor asistencia farmacéutica a través de las 22.231 farmacias comunitarias y los 54.972 farmacéuticos que ejercen su labor".

Aguilar ha avanzado que la profesión farmacéutica y la mutualidad impulsarán iniciativas de prevención y promoción de la salud, de seguimiento y adherencia a los tratamientos, así como de actividades desarrolladas por las farmacias comunitarias para promocionar el uso racional del medicamento.