Gonzalo Bartolomé, nuevo director médico corporativo de Ribera Salud

Gonzalo Bartolomé ha sido elegido nuevo director médico corporativo de Ribera Salud. Así lo ha anunciado el grupo hospitalario en un comunicado. El doctor es un profesional con una "sólida trayectoria asistencial y experiencia en gestión sanitaria, tanto en el ámbito nacional como internacional".

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Oftalmología, Bartolomé inició su carrera profesional en el ámbito clínico, desarrollando actividad asistencial en consulta, cirugía y urgencias.

Posteriormente, orientó su trayectoria hacia la gestión sanitaria, completando su formación con programas de alta dirección y gestión de servicios de salud en instituciones académicas de referencia.

A lo largo de más de una década ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en distintos grupos sanitarios, "donde ha liderado hospitales y territorios estratégicos, así como proyectos de crecimiento, transformación y mejora de resultados", señala el grupo.

Su experiencia incluye la dirección de grandes centros hospitalarios, la gestión de redes asistenciales complejas y la participación en procesos de integración tras operaciones corporativas.

Además, cuenta con una destacada experiencia docente como profesor colaborador en programas de gestión sanitaria y alta dirección en distintas escuelas de negocio y organizaciones académicas.

Desde su nueva posición como director médico corporativo, formará parte del comité ejecutivo de Ribera, aportará su conocimiento clínico, su visión estratégica y su experiencia en gestión.

Reorganización

Con la incorporación de Bartolomé, se reorganiza la estructura operativa de Ribera con la creación de tres direcciones generales, "para afrontar los nuevos retos en España y en Europa", señala el grupo.

Con dependencia directa del consejero delegado Pablo Gallart, se han creado tres direcciones generales divididas geográficamente.

Una para España a cargo de Sonia Hernández, otra para Portugal con José Bento al frente, y una para Centro Europa presidida por Andrej Hos.

Cada dirección general por país contará con direcciones funcionales dependientes directamente de cada uno de ellos.