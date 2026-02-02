Celia Gómez deja su cargo como directora de Ordenación Profesional después de 'cerrar' el Estatuto Marco

Su decisión está motivada por el deseo de regresar a su tierra natal, Asturias, y por razones familiares, además de asumir un nuevo reto profesional.

Gómez ha sido clave en la negociación de la reforma del Estatuto Marco, la preparación del examen MIR y la creación de nuevas especialidades médicas.

Asumirá la dirección de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba), tras ser seleccionada por unanimidad entre 15 candidatos.

Celia Gómez ha dejado su cargo como directora de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad después de la reciente firma del Estatuto Marco y en plena polémica por el examen MIR. No obstante, estas no han sido las causas de su abandono.

Gómez deja el puesto después de casi cuatro años, para ponerse al frente de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba). Este movimiento parece que es algo que se viene gestando desde hace meses, cuando decidió presentar la candidatura, según han confirmado fuentes cercanas al departamento.

Ha sido la encargada de negociar aspectos clave para el Ministerio de Sanidad como la reforma del Estatuto Marco, la preparación del examen MIR o la creación de nuevas especialidades, como la de Medicina de Urgencias o la de Enfermedades Infecciosas (recientemente está esperando su aprobación en la Comisión de Recursos Humanos del SNS).

Su designación culmina un proceso de selección en el que se han evaluado un total de 15 candidaturas. La comisión de selección de la Finba fue la que elevó al Patronato la propuesta de su nombramiento, que fue respaldada por unanimidad. El acuerdo contempla que la retribución del puesto esté homologada y sea equiparable a la de un gerente de área del sector sanitario.

Los motivos principales para optar a esta candidatura han estado motivados por el deseo de volver a su tierra natal: Asturias. "Llevo 30 años fuera, y moviéndome entre distintas comunidades autónomas, siempre por motivaciones profesionales. Aceptar nuevos retos ha sido y es para mí una motivación que me ha compensado las dificultades de una vida nómada", añade a este periódico.

En este momento y ante la convocatoria del puesto de la dirección de la Finba, se combinaban dos elementos: un reto profesional y regresar a casa. "Hay motivos familiares que no es necesario detallar, pero después de este largo tiempo, quiero estar cerca de mi familia, especialmente de mi madre, que este año cumple 90 años", termina.

Su incorporación será inmediata. En concreto, en un plazo máximo de diez días, con el objetivo de garantizar la continuidad y el impulso de la actividad investigadora y gestora de Finba, detalla la Fundación. En cuanto a quien ocupará el puesto de Ordenación Profesional, el Ministerio de Sanidad todavía no ha comunicado nada de manera oficial.

Trayectoria

Antes de ostentar el cargo en el Ministerio de Sanidad, Gómez fue directora gerente del Servicio Cántabro de Salud y lo mismo del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

Además, según ha explicado la Fundación, cuenta con experiencia contrastada en el ámbito de la gestión sanitaria, la alta dirección pública y la gobernanza de entidades del sector salud. Asimismo, ha desarrollado una experiencia directa en la dirección y gestión de distintas fundaciones.