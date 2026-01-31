Pablo Álvarez (Moderna): "Haremos más inversiones en Europa y en España para apoyar nuestro crecimiento"

Pablo Álvarez acaba de aterrizar en Moderna pero es un veterano de la industria farmacéutica con más de 25 años de experiencia a sus espaldas.

Nacido en Vigo, el nuevo director general de Moderna en España admite que la compañía ha pasado por un año difícil en el que ha tenido que hacer importantes recortes y ajustes a escala internacional.

Sin embargo, el trance ha pasado y Moderna se prepara para levantar cabeza. En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL - Invertia, Álvarez explica los planes que tiene la compañía biotecnológica americana para España y para Europa. Un horizonte que incluye nuevas inversiones para apoyar su crecimiento.

De hecho, Moderna espera que 2027 sea su año en el Viejo Continente. Y, para ello, cuenta con su portfolio de vacunas para gripe, Covid y virus respiratorio sincitial (VRS).

Moderna acaba de cerrar un año en el que ha hecho importantes ajustes sobre todo de personal. ¿Ha quedado esta etapa superada?

Es correcto. Hubo un ajuste de plantilla en 2025 que formaba parte de la transición que la compañía está llevando a cabo para enfrentar una nueva una nueva etapa de crecimiento.

Se ha tratado de un reajuste global de la estructura de costes de la compañía, que va mucho más allá de un ajuste de la plantilla.

"En España los ajustes han sido extremadamente limitados"

Sobre todo se ha gestado un ajuste de la estructura de fabricación de la compañía. Como todo el mundo puede recordar, en su momento se recurrió a muchas colaboraciones externas para poder hacer frente a las necesidades de la pandemia.

Una vez pasado este periodo, la compañía ha reajustado su capacidad de fabricación y está empezando también a asumir muchas cosas internamente que no dio tiempo a organizar durante la pandemia.

En España no hemos vivido grandes ajustes en el 2025. Han sido extremadamente limitados, a un par de posiciones en el Madrid Lab, que es laboratorio estratégico para la compañía. En él se hace el control de calidad de la mayoría de los lotes que Moderna fabrica para los mercados del mundo.

En este contexto... ¿Ha cambiado en algo el acuerdo con la española Rovi?

No, tiene duración hasta 2032 y es estratégico para nosotros. Es un partner de fabricación fundamental que va a continuar trabajando con nosotros.

En una carta a los inversores, el CEO global de la compañía, Stéphane Bancel, apunta que la compañía va a levantar la cabeza entre este año y el próximo. Que este 2026 sea el último año de los acuerdos marcos de la UE con Pfizer para la vacuna de la Covid parece clave. ¿Cuál es la situación?

Sí, se abren nuevas expectativas a partir de este 2026. Es correcto. La compañía está en un momento de transición y en un punto de inflexión. Y hay varios factores a considerar en esa transición. Por un lado, somos la primera compañía que tiene tres medicinas basadas en ARN mensajero aprobadas. Es decir, que va a haber una expansión y un crecimiento de la compañía empujados por nuevos lanzamientos.

"Va a haber una expansión y un crecimiento de la compañía empujados por nuevos lanzamientos"

Tenemos varios productos, varias vacunas, que van a ser aprobadas a lo largo de 2026 y 2027. Todo eso significa una revitalización del portfolio de la cartera de productos. Moderna ya no es una compañía que sólo tiene una vacuna de Covid. Tiene un portfolio más extenso en virus respiratorios.

También se va a producir una expansión geográfica en dos dimensiones. Por un lado, vamos a entrar en nuevas áreas geográficas, como Latinoamérica y Asia.

Por otro lado, tenemos Europa. El mercado de Covid va a volver a ser un mercado competitivo a partir del 2027, donde vamos a poder entrar a participar como un jugador más.

Así, Europa se convertirá en un mercado clave para la compañía a partir del 2027. Tendremos nuevos productos en el mercado y estaremos ejecutando sus lanzamientos y tendremos la oportunidad de volver a entrar en el mercado de Covid.

Una compañía estadounidense que considera clave el mercado europeo. Esto llama la atención teniendo en cuenta las inversiones a las que se ha comprometido la industria farmacéutica al otro del Atlántico tras las amenazas arancelarias de Donald Trump. Y las críticas del sector del medicamento a la UE por la falta de incentivos a la innovación son constantes.

El mercado americano sigue siendo el motor de la industria farmacéutica en general. Y eso viene siendo así históricamente y continuará siendo así.

En el caso particular de Moderna, tenemos ya una presencia en el mercado americano consolidada. Y la mayoría de los ingresos de la compañía proceden de él.

El mercado americano es y seguirá siendo un jugador activo. Pero en Europa hemos estado limitados, por decirlo así. Para nosotros, Europa es un mercado que está por abrir, que está por desarrollar.

"Europa será un mercado importante para la compañía en 2027 porque empezará a contribuir al crecimiento"

Por eso, en el 2027, Europa será un mercado importante para la compañía, porque empezará a contribuir al crecimiento. No estoy diciendo en ningún momento que Estados Unidos vaya a dejar de ser un mercado importante para nosotros.

Ahora mismo su portfolio se basa en vacunas, un producto que ha recibido ataques directos de la Casa Blanca. ¿Qué sensaciones le trasladan sus compañeros al otro lado del Atlántico?

Es verdad que ahora mismo en Estados Unidos hay debates públicos sobre la validez de las vacunas. Yo reitero que las vacunas han demostrado ser una herramienta de salud pública inigualable, que invertir en vacunas es invertir en salud.

En un entorno de población envejecida, en el caso de las vacunas para virus respiratorios, tener altos niveles de vacunación contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario porque elimina presión asistencial en el sistema.

No voy a engañarle, simplemente hay que ver las noticias. Estados Unidos es un mercado en el que hay que ir un poco contracorriente y hay que seguir de manera responsable comunicando los beneficios y el impacto tanto social como sanitario que un uso responsable de las vacunas tiene.

Varias compañías en Estados Unidos ya han cerrado acuerdos con la Casa Blanca bajo el concepto de nación más favorecida. Bajo este prisma, los precios de determinados medicamentos tienen que ser iguales o inferiores a los de territorios comparables. Esto pone el foco en la UE. ¿Qué política de precios va a seguir Moderna en el viejo continente, se va a aplicar una norma parecida?

No. En Europa vamos a a negociar los precios con una perspectiva, desde un punto de vista europeo y con una estrategia europea. No se está contemplando otro escenario.

Ahora bien, como todo en la vida, reaccionaremos a cualquier cambio que se produzca en el entorno que nos pueda llevar a plantear la negociación de una manera diferente.

¿Cree que las vacunas y la vacunación están perdiendo el rol que ganaron con la pandemia? ¿Cree que vamos a ver descensos de precios como los que veíamos antes de la Covid por esta razón?

Los precios se acuerdan con las autoridades sanitarias siempre de acuerdo al valor que la vacuna o la medicina va a aportar. Nosotros seremos muy transparentes en nuestras conversaciones con ellas para que el valor que aportan nuestras vacunas se reconozca en el precio.

Pablo Álvarez, en un momento de la entrevista. David Morales.

¿Usted qué prefiere, centrales de compra nacionales o europeas como las que hemos visto en el caso de la Covid?

(Piensa) Yo, personalmente, prefiero las centrales de compras nacionales. Permiten una mayor cercanía a los pacientes, a la negociación, a las autoridades... Permiten adaptar la negociación a la situación concreta del país. Y creo que redundan en una mejor gestión del sistema sanitario español frente a una decisión a nivel europeo.

Entiendo que ustedes aspiran a que, tras la caducidad de los acuerdos marco de las vacunas de Covid, a partir del 2027 la negociación sea con cada uno de los estados miembros.

Ese es el escenario que estamos manejando en la actualidad.

Por su contacto con la Administración española... ¿Cree que va a optar compras nacionales de vacunas de Covid?

Para Covid, hasta donde yo sé todavía no se ha iniciado ninguna conversación acerca de un posible acuerdo marco o compras a nivel regional.

¿Sería deseable, bajo su punto de vista?

En la actualidad, creo que lo más relevante es que las recomendaciones vacunales de Covid recojan la importancia que todavía tiene esta patología. Ahora no tiene titulares pero que sigue representando una carga para el sistema sanitario.

Para mí lo más importante es que las guías y las recomendaciones vacunales sean aquellas que permitan ayudar a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y después que las diferentes regiones asuman que esas recomendaciones deben de ser implementadas a la mayor brevedad posible, sin que haya ningún gap en esta transición de Europa a los países.

"Vamos a trabajar con las autoridades sanitarias para abordar cómo nuestra vacuna del VRS puede participar en el proceso de vacunación, cómo podemos aportar valor y diferenciarnos"

También tienen la vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS). ¿Cuál es la situación actual de este producto?

Forma parte del nuevo portfolio de la compañía, que se verá además enriquecido con una vacuna para el tratamiento de la gripe y con una vacuna combinada en un pinchazo de Covid.

La vacuna del VRS ya está disponible y estamos activamente negociando y discutiendo con las diferentes autoridades regionales su inclusión en las licitaciones públicas. Es más, en diciembre se produjo la inclusión de VRS en el calendario vacunal para pacientes de alto riesgo.

Vamos a trabajar con las autoridades sanitarias para abordar cómo nuestra vacuna puede participar en ese proceso de vacunación, cómo podemos aportar valor y diferenciarnos y ser la la vacuna de elección en los concursos públicos que ocurran a lo largo del 2026.

¿Tienen ustedes ya en perspectivas de ventas para 2026 o para 2027?

Sí, los tenemos. Pero me permitirá que no comente sobre ellos de manera pública (sonríe).

¿Cuándo esperan aprobación para la vacuna de gripe y para la de gripe y Covid?

La aprobación de la vacuna de gripe y Covid se espera para el primer trimestre de este año. Y la de la gripe ya está sometida a revisión regulatoria.

Es decir, el año 2027 es el año en el que vamos a tener todo el portfolio de Moderna disponible: Covid, gripe, Covid y gripe y VRS. Ese es el punto de inflexión al que hacía mención antes. Europa tendrá las condiciones de mercado y los productos para digamos empezar para contribuir a los resultados de Moderna, porque hasta ahora su contribución era muy pequeña.

Pablo Álvarez, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales.

¿Moderna hará nuevas inversiones en nuestro país? ¿O elevará de alguna manera las inversiones precisamente para estos lanzamientos?

La respuesta corta es sí. Esta expansión geográfica en la que se incluye Europa y esta expansión del portfolio tienen que venir acompañadas de las inversiones correspondientes que permitan que las labores de comercialización y de distribución que tendrán que hacer.

La compañía es consciente de que va a tener que realizar inversiones adicionales en Europa para poder apoyar el crecimiento de la compañía en esta región.

¿Pero no hay cifras al respecto?

No, aún no. Estamos trabajando en nuestros planes estratégicos y no tenemos cifras todavía. Pero, efectivamente, la estructura de la filial española tendrá que expandirse en los próximos años.

España es una de las grandes bases de los ensayos clínicos de la industria farmacéutica. ¿Es este el caso de Moderna?

Sí. Participamos muy directamente en los ensayos que se hicieron en su día de Covid y España tiene una importante huella en los ensayos clínicos de Moderna. Tanto en los de vacunas como en los que estamos realizando en oncología y en enfermedades raras.

Esa es la siguiente frontera de la compañía, hacia donde vamos a ir. El éxito que esperamos obtener con la franquicia de virus respiratorios en Europa es lo que nos va a permitir continuar financiando los desarrollos clínicos de nuevas medicinas para oncología y enfermedades humanas.

"Que estemos trabajando en enfermedades oncológicas y raras es un testimonio de la flexibilidad que tiene la plataforma de ARN mensajero"

¿Cuáles son los principales avances y previsiones para estas áreas?

El hecho de que estemos trabajando en enfermedades oncológicas y raras es un testimonio de la flexibilidad que tiene la plataforma de ARN mensajero. Es importante que se entienda esto de nuestra compañía.

Tenemos una plataforma absolutamente flexible para trabajar en múltiples áreas terapéuticas.Estamos empezando a desarrollar una cartera de productos en oncología y en enfermedades raras que empezarán a dar resultados a partir 2029 y 2030, dependiendo de los tiempos regulatorios y de lo que se tarde finalizar los ensayos clínicos.

Pero este año es importante. Porque se producirán varios resultados de desarrollo clínico que indicarán la posibilidad de continuar avanzando.

Recientemente se liberaron unos resultados acerca de uno de los primeros fármacos oncológicos que ya tenemos en fase tres. Es una colaboración con MSD.

Hay una discusión estratégica en Europa sobre cómo incentivar la innovación y lograr que las apuestas de alto valor añadido se queden en el viejo continente. Parece que perdemos la carrera contra China y Estados Unidos. ¿En qué estamos fallando y qué tenemos que mejorar?

Primero estabilidad y claridad jurídica. No se pueden estar cambiando las reglas de juego constantemente. Tener predictibilidad en las reglas de mercado es fundamental.

Reconocer la propiedad intelectual y permitir que haya unos tiempos que permita a las compañías recuperar la inversión también lo es. Que se nos vea como unos actores que contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, no como generadores de gasto.

En los últimos cinco años en España, la industria farmacéutica ha impulsado sus inversiones. Ustedes aterrizaron con su centro de excelencia analítica, el MedLab. AstraZeneca y Sanofi han instalado hubs dedicados a la innovación en Barcelona. Las inversiones de Roche... Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que puede desalentar la innovación y la atracción de talento científico... ¿Hay una oportunidad que no debe dejar pasar?

Esto es un testimonio de cómo operan las compañías cuando son bienvenidas. AstraZeneca, Sanofi, Roche, Moderna... vienen buscando lo que en España hemos sido capaces de ofrecer durante un tiempo y así debemos mantenerlo.

Ahora mismo hay debates en marcha en España que podrían cuestionar la situación a la que nos vamos a enfrentar como industria y como sector.

"AstraZeneca, Sanofi, Roche, Moderna... Vienen buscando lo que en España hemos sido capaces de ofrecer durante un tiempo y así debemos mantenerlo"

Está claro que esto es una oportunidad. Tenemos que ser una nación competitiva y como español nada me enorgullece más que ser capaz de atraer talento o inversión a mi país.

¿Qué hacemos bien en España? O ¿qué hacemos mejor el resto de nuestros vecinos?

Bueno, hay talento y hay apoyo institucional. Y un ecosistema detrás que permite que las operaciones ocurran.

Y también hay situaciones puntuales. Para nosotros, que España tuviera la autorización comercial de la vacuna de Covid desde el primer día y que se utilizara España como puerta de entrada nos ha ayudado a atraer más inversión y que dentro de Moderna se den cuenta del valor que podemos aportar.

¿Desde fuera España es percibido como un país que aporta valor?

A día de hoy, por los ejemplos que estamos dando, sí, se ve como se ve como un país europeo que es friendly para la para la industria. Pero esto está en constante debate. Ahora mismo hay unas discusiones abiertas con diferentes organismos que pueden empezar a cuestionar un poco esa situación.

Entiendo que se refiere a la nueva legislación farmacéutica europea.

Y de la traslación que se quiere hacer en España de la legislación. Empezando por el anteproyecto de los medicamentos y los productos sanitarios.

En los foros de las industria farmacéutica, es habitual que se hable de España como un país que impone precios bajos a los medicamentos. ¿Es esa su percepción?

España, más que de precios bajos, es un país con acceso a la innovación lento. Se tarda mucho en poner las nuevas medicinas a disposición de los pacientes. Ese es el principal problema que hay ahora mismo en España.

¿Y en el caso de las vacunas? ¿Habría un problema de precios?

En el caso de nuestra vacuna del VRS hemos negociado los precios. Y cuando tú negocias algo y llegas a un acuerdo es porque es satisfactorio. De momento, no hemos encontrado ninguna barrera en los precios.