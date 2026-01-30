Primeras consecuencias de los aranceles de Trump en la industria farmacéutica de la UE: la producción se estancará

2025 ha sido un año intenso en el sector farmacéutico. La geopolítica ha tomado un rol protagonista en la evolución del negocio del medicamento. Sobre todo por los aranceles con los que constantemente ha amenazado Donald Trump a la industria europea.

Ello motivó que la producción de las farmacéuticas europeas se disparara un 21,6% durante el año pasado. ¿La razón? Los compradores estadounidenses han hecho acopio de medicamentos made in UE en previsión de que la Casa Blanca activara los agresivos aranceles que ha estado anunciando durante todo el año.

Así lo indica el informe elaborado por Crédito y Caución sobre el sector farmacéutico. Un análisis que avisa de que este acopio va a tener como consecuencia el estancamiento de la producción de las farmacéuticas europeas en 2026. Un descenso que se estima en el 3,6% respecto a 2025.

Cabe recordar que el medicamento es el producto más importado (en euros) por parte de Estados Unidos desde la UE.

Para tratar de equilibrar esta situación, Trump amenazó con la aplicación de aranceles sobre los medicamentos europeos que se vendan en el mercado estadounidense, el más importante del mundo.

Con esta baza, el republicano ha logrado que las principales farmacéuticas a nivel mundial se hayan comprometido a hacer importantes inversiones en Estados Unidos (el montante total está en el entorno del medio billón de dólares) para evitar que sus productos acaben sometidos a aranceles.

Las mismas compañías se han comprometido a rebajar el precio de sus productos en Estados Unidos. Un buen ejemplo de ello son Ozempic y Mounjaro, medicamentos de Novo Nordisk y Lilly cuyo coste al público ha sufrido un severo recorte este 2026.

Pese a ello, el informe de Crédito y Caución afirma que el sector no corre peligro. "Las perspectivas de demanda de productos farmacéuticos en Europa son sólidas tanto a medio como a largo plazo. Los productores y mayoristas farmacéuticos se beneficiarán del envejecimiento de la población de la región, lo que generará una mayor demanda de productos para tratar enfermedades crónicas y otras afecciones asociadas con el envejecimiento".

Sin embargo, la regulación en los mercados europeos (la mayoría dependen de financiación pública) "podría afectar las ganancias de la industria farmacéutica. Existe una presión constante por parte de las autoridades sanitarias nacionales para reducir los precios de los medicamentos".

Además, está el problema de competitividad. "Las empresas europeas se enfrentan a desventajas competitivas a medida que más empresas farmacéuticas invierten en Estados Unidos y China, en detrimento de las inversiones en Europa en los próximos años", señala el informe.

Y es que China hace tiempo que supone un player de altura en el universo de la innovación. Los 15.000 millones de dólares en inversiones hasta 2030 en el gigante asiático que AstraZeneca ha anunciado esta semana son prueba de ello.

Competitividad

"A pesar de contar con instalaciones de fabricación consolidadas, cadenas de suministro seguras y altos estándares de producción, la UE se enfrenta a una disminución gradual de su competitividad en innovación", reitera Crédito y Caución.

"Esto se debe a la lentitud en la preparación de ensayos clínicos, lo que debilita su capacidad para desarrollar y producir nuevos fármacos en fase temprana". También a "entornos regulatorios y de financiación menos favorables y a un menor número de pacientes en comparación con Estados Unidos y China".

Esto se refleja en las previsiones de inversión. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) hasta 2030 en el sector del medicamento es del 4,5% en China, del 3% en EEUU... y de sólo el 2,2% en la UE y Reino Unido.