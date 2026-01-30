Los médicos aspiran a frenar el Estatuto Marco en las Cortes y emprenderán acciones legales en el Parlamento Europeo

Los médicos rechazan completamente el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos sanitarios del Ámbito. Por eso, aspiran a frenar la norma en las Cortes y emprenderán acciones legales en el Parlamento Europeo, según confirman fuentes cercanas a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CEMS).

El colectivo médico denuncia que el Ministerio haya negociado parte de sus demandas sin tener en cuenta la postura del colectivo médico.

Por este motivo, los galenos mantienen las movilizaciones en pie, entre ellas, la huelga indefinida que comenzará a partir del 16 de febrero. El formato acordado para los paros es el de una semana al mes hasta junio.

Reclaman a Sanidad que se vuelva a reunir con ellos para atender sus peticiones, como la creación de una norma propia para el colectivo. Algo a lo que parece que el equipo de Mónica García no va a ceder, después de que haya manifestado en varias ocasiones que estos no tienen legitimidad para negociar.

Ante el rechazo del Ministerio, los facultativos siguen su camino con el objetivo de paralizar la norma. Así, denunciarán en la Eurocámara la falta de negociación con el colectivo y que la norma les discrimina con respecto al resto de profesionales sanitarios. Actualmente, sus servicios jurídicos están estudiando cómo ejecutar dicho procedimiento judicial.

Grupos parlamentarios

El colectivo médico desea tumbar la norma por todas las vías posibles. Y no sólo estudia distintas fórmulas jurídicas sino también políticas.

Para ello, cuenta con el apoyo del Partido Popular (PP) y de Vox. Este último, incluso, se muestra a favor de crear una norma propia.

"El PP se ha mostrado favorable a que no salga ninguna norma adelante si no recibe el consenso mínimo con el colectivo médico", aseguran. Recientemente, también han enviado una carta al resto de grupos parlamentarios para reunirse con ellos. De momento, están esperando su contestación.

Mientras tanto, el Estatuto Marco sigue su curso. Desde Sanidad esperan elevarlo al Consejo de Ministros "cuanto antes", según confirmaban hace unos días fuentes cercanas al departamento.

Sin embargo, parece que el camino no va a ser fácil debido a que todavía quedan varias mejoras que cerrar relacionadas con las retribuciones, la jubilación anticipada y parcial y la jornada.

Unas mejoras que podrían quedarse en papel mojado si no cuentan con el apoyo de otros ministerios (Hacienda, Función Pública o Seguridad Social) y las comunidades autónomas.

Ruptura

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Sanidad dinamitó por completo sus relaciones con el colectivo. Fue entonces, cuando el departamento se reunió con representantes de todos los sindicatos médicos, tanto nacionales como autonómicos.

Sin embargo, el resultado de los contactos fue negativo. Las primeras reuniones fueron con CEMS y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que convocaron cuatro días de paros consecutivos en diciembre.

Ambas organizaciones hicieron varias propuestas que el Ministerio prometió valorar. No obstante, en la última cita, antes de Navidad, la relación se rompió.

Según los médicos, el equipo de Mónica García les indicó que sólo negociaría en la mesa en la que se sientan todos los sindicatos sanitarios.

Lo mismo ocurrió con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que fue la convocante de la huelga del 14 y 15 de enero.

Por este motivo, todo el colectivo se ha unido contra el nuevo texto que maneja García. Un frente común que verá la luz el próximo sábado 14 de febrero. Este día se celebrará una manifestación en Madrid que servirá como pistoletazo de salida de esta nueva etapa de movilizaciones.