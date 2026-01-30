Hefame eleva su facturación un 7,1% y cierra 2025 con la cifra récord de 1.929 millones

Las claves nuevo Generado con IA Hefame cerró 2025 con una facturación récord de 1.929 millones de euros, un 7,1% más que en 2024. La cooperativa eleva su cuota de mercado nacional al 12,38% y mantiene la tercera posición en el sector de distribución farmacéutica. El nuevo plan estratégico 2026-2029 de Hefame se basa en crecimiento, alianzas, expansión de marca propia, innovación, excelencia operativa y desarrollo de talento. La marca propia Interapothek ha sido reconocida como la mejor de la distribución farmacéutica española, según el estudio Benchmarking 2025 de AECOC.

Hefame cerró 2025 con una facturación de 1.929 millones de euros, el mayor volumen alcanzado por esta cooperativa farmacéutica en su historia.

Esta cantidad supone un crecimiento de 128 millones de euros respecto a 2024, es decir, un 7,1% más. Esta evolución ha permitido que la cuota de mercado de Hefame haya pasado del 12,26% de 2024 al 12,38% de 2025.

De esta manera, la cooperativa murciana se mantiene en la tercera posición del ranking de la distribución farmacéutica del país, por detrás de Cofares y Bidafarma.

Así lo han indicado Enrique Ayuso y Javier López, presidente y director general de Hefame durante un encuentro con medios de comunicación. En él, ha recordado la buena aceptación de la marca propia del mayorista, Interapothek, ia, que ha sido reconocida como la mejor marca propia de la distribución farmacéutica del país según el estudio Benchmarking 2025 de AECOC.

Durante su intervención, Ayuso ha presentado el nuevo plan estratégico 2026-2029, que se articula en cinco grandes ejes.

El primero se centra en el crecimiento y las alianzas con otros mayoristas. El objetivo es incrementar la cuota de mercado y la competitividad del grupo mediante acuerdos estratégicos, la exploración de nuevos mercados y la optimización de la estructura financiera.

El segundo eje aborda la expansión de la marca propia, con el propósito de consolidarla como uno de los pilares del grupo, ampliando el catálogo de productos y aprovechando el uso de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de las farmacias y sus clientes.

Por otro lado, la innovación en servicios y productos constituye el tercer eje del plan. Este bloque “responde a la apuesta de la cooperativa por la digitalización y el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido basados en inteligencia artificial, el refuerzo de los servicios F+ y H+ de la cooperativa, la exploración de oportunidades de negocio con la industria y la Administración Pública, y la actualización del vademécum a los nuevos hábitos de consumo”.

El cuarto eje , “se centra en la excelencia operativa, orientada a mejorar la eficiencia interna y la rentabilidad de Hefame mediante proyectos de automatización, optimización de costes y la implantación de metodologías ágiles para el desarrollo de nuevos proyectos”.

Finalmente, también se buscará el desarrollo del talento, de la cultura organizacional, con el objetivo de fomentar una cultura de estabilidad, agilidad e innovación, a través de programas de formación, el impulso de la colaboración interna y el refuerzo de las políticas de responsabilidad social corporativa (RSC), ha precisado el presidente de Hefame.