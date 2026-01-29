Los beneficios de Roche se disparan un 50% en 2025, hasta los 15.000 millones de euros

Roche ha mejorado su beneficio neto en un año. La farmacéutica suiza ha ganado 15.016 millones de euros (13.779 al cambio en francos suizos) frente a los 10.009 millones de euros (9.187 millones de francos suizos) de 2024. Esto representa un 50% más en comparación con el año anterior.

Por otro lado, la compañía ha facturado 66.990 millones de euros (61.516 millones de francos suizos), lo que supone un incremento del 1,70% con respecto a 2024, según las cuentas publicadas por Roche.

Atendiendo a las diferentes áreas de negocio, las ventas de la división farmacéutica han aumentado un 3,24%, hasta los 51.937 millones de euros (47.669 millones de francos).

En cambio, el segmento de diagnósticos ha sufrido una caída del 3%, situándose en los 15.079 millones (13.847 millones de francos).

Además, la compañía ha anunciado que su consejo de administración propondrá a los accionistas un dividendo de 9,80 francos por cupón, con un alza de 0,10 francos.

La compañía suiza ha conseguido reducir su deuda un 6,8% hasta los 17.600 millones de euros (16.200 millones de francos suizos).

"2025 fue un año muy positivo para Roche, lo que refleja nuestro continuo enfoque en la excelencia operativa y en I+D. Hemos logrado un impulso significativo en toda nuestra cartera de productos farmacéuticos. Diez nuevos medicamentos potenciales avanzaron a la fase final de desarrollo y 12 estudios clínicos en fase avanzada arrojaron resultados positivos", ha señalado la compañía en un comunicado.

Así, según asegura la farmacéutica, se han logrado importantes avances en el lupus y el cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos, que representa aproximadamente el 70 % de todos los casos de cáncer de mama, así como los primeros resultados clínicos positivos en fase avanzada en una nueva terapia para la esclerosis múltiple.

"También estamos estableciendo nuevos estándares en el ámbito del diagnóstico. Nuestra tecnología de secuenciación de última generación, que se lanzará este año, ha descodificado todo el genoma humano en menos de cuatro horas", asegura Roche.