Salario, jornada y jubilación: las incógnitas para las que el Estatuto Marco de los sanitarios aún no tiene respuesta

El nuevo Estatuto Marco todavía tiene muchas incógnitas por definir. El pasado lunes, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios (que pertenecen al Ámbito de Negociación) firmaron un acuerdo para sacar adelante la norma. Un pacto en el que no están incluidos los médicos y del que también se ha desvinculado la organización sindical gallega CIG-Saúde.

No obstante, hay muchos interrogantes que ponen en peligro el futuro de algunas mejoras sobre retribuciones, jornada laboral y jubilación parcial y anticipada.

Estas dependen de factores externos que se deben negociar fuera de la propia ley. Por lo tanto, no se pueden incorporar como derechos garantizados en el texto.

El Estatuto Marco implantará una nueva reclasificación profesional que va acompañada del correspondiente cambio en el modelo retributivo. Sin embargo, el tema de los salarios depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Para esto, el departamento y las organizaciones sindicales han acordado que se abrirá un proceso específico de negociación. Sanidad, tomando como referencia las propuestas que les han trasladado los sindicatos, deberá llegar a un acuerdo con ambos ministerios.

Esta es una de las grandes incógnitas: los departamentos deben dar su aval a las retribuciones. Y remitir los correspondientes informes perceptivos, teniendo en cuenta los presupuestos generales del Estado (PGE).

Algo que parece estar lejos de conseguirse, valorando que los presupuestos todavía no han salido adelante y los últimos se aprobaron en 2023.

"Las organizaciones sindicales estaremos a la espera de la respuesta que den ambos departamentos a Sanidad, siempre bajo la premisa, también acordada con la ministra, de que el proceso negociador deberá finalizar antes de que acabe la tramitación parlamentaria de la norma", aseguran desde el Sindicato de Enfermería (Satse) a este diario.

Hay que recordar que, en el acuerdo suscrito el lunes, "se incide en que debe haber una correspondencia entre los niveles de clasificación y los niveles retributivos, de modo que no se mantengan estructuras obsoletas", señala Satse.

Jubilación

Con respecto a la jubilación ocurre prácticamente lo mismo: quedará fuera de la ley. No obstante, en el borrador del texto se recoge que Sanidad deberá elaborar un informe técnico que detalle las condiciones penosas del colectivo para poder acceder a la jubilación anticipada.

El Ministerio tiene un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley para elaborar dicho documento e instar al Ministerio de Seguridad Social a que inicie el procedimiento para que se determinen los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

En cuanto a la jubilación parcial, en cuanto se apruebe la norma en el Congreso de los Diputados, se tendrá que hacer efectivo este derecho a través de la regulación del nombramiento de relevo, algo que, hasta ahora, no se encontraba desarrollado.

La regulación de la jornada es otro de los puntos candentes. Aunque el marco legal fija una reducción de jornada a 35 horas semanales, son las comunidades autónomas (que tienen las competencias transferidas) las que gestionan la organización de las plantillas, los turnos o las guardias.

Cabe matizar, que, por ejemplo, con el tema de las guardias hay grandes diferencias salariales entre regiones.

Una cuestión en la que está habiendo mucho conflicto debido a que las comunidades autónomas reclaman estar implicadas en la negociación con los Ministerios para que no se invadan competencias.

Consejo de Ministros

Tras la firma del acuerdo, Sanidad espera elevar la norma al Consejo de Ministros "cuanto antes", según aseguran fuentes cercanas al departamento. Después de esto, el texto deberá seguir su correspondiente camino parlamentario hasta llegar al Congreso de los Diputados.

Sin embargo, al Estatuto Marco todavía le queda un largo recorrido con grandes obstáculos, ya que cuenta con el rechazo del Partido Popular (que cuenta con mayoría absoluta en el Senado).

La oposición critica que el anteproyecto de ley presentado por Sanidad este lunes, no cuenta con el respaldo de los médicos (que mantienen su huelga indefinida), comunidades autónomas, otros ministerios ni con todos los sindicatos del sector.