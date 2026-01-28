El programa de ayudas a menores de 16 años para comparar gafas y lentillas recibe 54.000 solicitudes en un mes

Las comunidades con más solicitudes aprobadas son Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, y el grupo de edad más beneficiado es el de 12 a 16 años.

El programa cuenta con la participación de 6.863 ópticas y 12.743 profesionales ópticos-optometristas en todo el territorio nacional.

El 85,2% de las ayudas concedidas han sido para la adquisición de gafas, siendo el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía los principales problemas visuales detectados.

El Plan Veo ha recibido 54.000 solicitudes en su primer mes para ayudas de hasta 100 euros en la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años.

Hace apenas un mes que el Plan Veo vio la luz, y en este corto tiempo ya ha recibido 54.000 solicitudes. Este programa de ayudas, impulsado por el Ministerio de Sanidad, contempla una subvención económica de hasta 100 euros por persona beneficiaria para la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentillas.

El plan se desarrolla en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) y cuenta con la participación de establecimientos sanitarios de óptica adheridos en todo el territorio nacional.

A fecha de 14 de enero, un total de 54.083 personas menores de edad han solicitado acceder al Plan Veo. De ellas, 32.309 tienen ya su expediente aprobado por el Cgcoo, mientras que el resto se encuentra en fase de validación. Del total de expedientes aprobados, el 56,1% corresponde a niñas y el 43,9% a niños.

El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 ópticas, lo que representa el 68,6% del total nacional, según datos aportados por el Consejo. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa.

En cuanto al canal de acceso a la ayuda, el 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría, el 15,3% por oftalmología del sistema sanitario público, y el 10,3% por oftalmología del sistema privado.

Edades

Los principales beneficiarios pertenecen al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9%), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por menores de 5 años (4,5%).

La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%).

El producto más demandado han sido las gafas, que representan el 85,2% de las ayudas concedidas. Los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9%), la miopía (31,1%) y la hipermetropía (24,6%).

Las ayudas han sido tramitadas en todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Las comunidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Andalucía (10.631), Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989).

Teniendo en cuenta a la población diana del Plan Veo residente en cada comunidad, las comunidades con una mayor tasa de acceso por 10.000 habitantes son Galicia (129,0), Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha.

El programa es universal, es decir, cualquier niño y adolescente (menor de estas edades) podrá acceder a dicha prestación. Todo ello, independientemente de la renta de su familia, de sus necesidades visuales o de la comunidad autónoma en la que resida.