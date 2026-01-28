España reduce un 9,6% los problemas de suministro de medicamentos

La Agencia Española de Medicamentos incrementó un 45% las paradas de exportación para asegurar el abastecimiento nacional, priorizando el stock en España.

La mayoría de los incidentes se deben a problemas de capacidad de planta (29%), aumento de la demanda (20,6%) y problemas de fabricación (17,8%).

Los desabastecimientos de mayor impacto para los pacientes han caído un 17,4% respecto a 2024 y un 43% en comparación con 2023.

En 2025, un total de 2.345 medicamentos presentaron problemas de suministro, lo que supone una reducción del 9,63% con relación a 2024 y del 20,4% con respecto a hace dos años.

Esta es una de las conclusiones que se extrae del reciente informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), correspondiente al segundo semestre de 2025. Así, España encara su segundo descenso consecutivo que se produce desde 2020.

En el segundo semestre de 2025, un 3,5% del total de los fármacos experimentaron problemas de suministro. Se trata de 1.151 incidentes, lo que supone una bajada del 8,8% con relación al mismo periodo de 2024 y del 20,4% en relación con 2023.

En concreto, la institución ha logrado reducir los problemas de desabastecimiento de fármacos de impacto mayor, es decir, los que más afectan a los pacientes porque no hay una alternativa terapéutica disponible. Estos se han reducido durante 2025 un 17,4% y un 43% respecto a hace dos años.

"Se confirma la tendencia descendente registrada en los últimos tres años que indica que, a pesar de que los problemas de suministro continúan representando un importante desafío, las medidas de supervisión y mitigación adoptadas están teniendo un efecto positivo en la disponibilidad de medicamentos", subraya la Aemps en un comunicado.

Al analizar la distribución de estas faltas de impacto mayor según su duración o impacto asistencial, la evolución también es favorable con disminuciones de tiempo, especialmente en los problemas de suministro que se prolongan más de tres meses.

Estas tensiones de larga duración son cada vez menores, con un desplome del 59,4% respecto al año anterior y un 73,8% en relación con 2023.

Este semestre, de nuevo, los medicamentos con receta acumulan el mayor número de problemas, representando el 66% del total.

Las causas tras estas tensiones muestran un claro patrón frente a semestres anteriores, con tres principales que explican la mayoría de los incidentes: los problemas de capacidad de la planta son los más numerosos (29%), seguidos del aumento de la demanda (20,6%) y de los problemas de fabricación (17,8%).

Suministro

La Aemps resalta que garantizar la disponibilidad de medicamentos es uno de sus objetivos tácticos.

"Su gestión en un contexto globalizado requiere, como premisa fundamental, una visión global y una estrategia colaborativa para prevenir y mitigar sus riesgos derivados", apunta.

A nivel nacional, la institución llevó a cabo un total de 1.544 actuaciones en 2025 frente a los problemas de suministro, lo que supone una leve disminución (5,3%) respecto al año anterior, pero un aumento del 23% frente a 2023.

El número de paradas de exportación (para asegurar el suministro en España) a Estados miembros se incrementó un 45%, pasando de 471 casos en 2024 a 685 en 2025.

El incremento en las paradas de exportación indica que la Aemps ha priorizado retener el stock dentro del territorio para combatir la escasez de medicamentos en España.