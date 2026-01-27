España reforzará la estrategia nacional para recuperar el estatus de país con el sarampión eliminado

Durante 2024, se confirmaron 227 casos de sarampión en España, la mayoría en personas no vacunadas o con vacunación incompleta.

España ha perdido su estatus de país con el sarampión eliminado tras el auge de esta infección a lo largo de 2025, según lo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La entidad ha comunicado al departamento que, tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, se considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la Unión Europea. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

Por eso mismo, España ha decidido reforzar la estrategia nacional para recuperar dicho estatus: actualizará el Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola.

Entre los objetivos del Plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia para garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.

Cobertura

La inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión.

En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda. De los 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y 7 contaban sólo con una dosis. Para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95% con ambas dosis.

Así, el Ministerio ha vuelto a desplegar las recomendaciones que emitió en 2025.

Entre ellas están: desarrollar estrategias específicas dirigidas a colectivos con baja cobertura vacunal, aprovechar cada contacto con los servicios sanitarios para revisar y actualizar el estado vacunal. Y promover la difusión de información a la población general sobre la enfermedad, su prevención y su mecanismo de transmisión.

Evolución epidemiológica

A nivel global y europeo, desde 2022 se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión.

En 2024, según datos publicados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se notificaron 35.212 casos en la UE, frente a los 3.973 del año anterior.

En España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227. Un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen.

Durante 2024, se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses.

En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).