Majadahonda (Madrid) alojará la nueva sede estatal de Terapias Avanzadas y Barcelona su dirección científica

Madrid fue seleccionada por contar con el campus del Instituto de Salud Carlos III y Barcelona por su liderazgo científico y su contribución financiera, destacando la colaboración territorial.

Certera tiene como objetivo desarrollar medicamentos de terapia avanzada mediante una infraestructura estatal distribuida, que incluye 43 centros de investigación en 14 comunidades autónomas.

El Gobierno ha aprobado la ubicación de las sedes tras un proceso objetivo, destacando el liderazgo de España en terapias avanzadas y la inversión pública en este sector.

Majadahonda (Madrid) será la sede física del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera), mientras que Barcelona asumirá la dirección científica.

Majadahonda (Madrid) alojará la sede física del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera) y Barcelona se encargará de la dirección científica. Así, lo ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que esta decisión se ha tomado tras un "proceso objetivo", recordando que "España es líder mundial en terapias avanzadas, participación y en inversión pública".

"El Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo para la determinación de la sede de Certera. Esta es una infraestructura de país que está al servicio de la salud de la ciudadanía distribuida territorialmente y cooperativa", ha explicado en la rueda posterior al Consejo.

Certera, que se incluyó entre las medidas aprobadas dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha creado con el objetivo de desarrollar medicamentos de terapia avanzada y otros fármacos innovadores.

Así, su principal fin es proporcionar una infraestructura distribuida, de ámbito estatal, que permita el desarrollo y producción eficiente de este tipo de terapias. Todo ello, cumpliendo con los máximos estándares de calidad de producción farmacéutica y con los requisitos regulatorios que sean de aplicación.

"Son 43 centros de investigación sanitaria repartidos en 14 comunidades autónomas con una clara, como ven, vocación de cohesión territorial", ha explicado Saiz.

El consorcio, según la portavoz del Gobierno, está conformado por una organización en red, que estará integrada por las instalaciones estatales más avanzadas en investigación y desarrollo. Su sede física sólo hace referencia a dónde residirá la unidad de gestión que hará posible el funcionamiento coordinado y eficaz del consorcio.

Instituto Carlos III

Según ha señalado el Gobierno, Madrid es la candidatura que mejor articula la excelencia científica y cuenta con ventaja debido a que alberga el campus del Instituto de Salud Carlos III, organismo público que coordina esta red de investigación a nivel estatal.

"La elección se complementa con la capacidad que representa la candidatura de Barcelona, basada en el liderazgo científico, la integración en un ecosistema de innovación, una acreditada experiencia regulatoria y clínica y la concentración de la financiación, al contribuir el Hospital Clínic Barcelona con el 64% de la financiación estatal asignada a Certera", ha asegurado el Gobierno en un comunicado.