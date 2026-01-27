Eduardo Pastor (Cofares): "La inversión en sanidad debe computar como parte de la defensa nacional"

Los desabastecimientos de medicamentos y productos sanitarios son cada vez más comunes en Europa. También en España. Sobre todo tras la irrupción de la Covid.

En este contexto, las instituciones del viejo continente tratan de activar medidas para facilitar la autonomía estratégica en el campo sanitario.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, considera que el sector privado ya está haciendo labores en esta dirección. Sin embargo, demanda un mayor esfuerzo desde lo público. Para ello propone usar una parte del 5% del PIB que los países OTAN tienen que destinar a defensa.

Concretamente, Pastor se refiere a la financiación que se tiene que dedicar a la protección de infraestructuras críticas. “Defendemos que dentro de este capítulo se incluyan las infraestructuras sanitarias, de tal modo que la inversión en sanidad compute como pilar de la defensa nacional”, ha precisado.

Pastor ha abordado estas cuestiones durante la jornada Autonomía estratégica y salud: prioridad para España y la UE, organizada por la Fundación Cofares en el Congreso de los Diputados este lunes.

Durante su intervención, ha demandado que hay que impulsar modelos de colaboración público-privada que sean estables en el tiempo y no diseñados para responder a crisis puntuales.

Asimismo, considera que Cofares puede ser relevante en la creación de una reserva estratégica de medicamentos gestionada de forma segura y eficiente. “Ponemos a disposición de las administraciones el ecosistema sanitario de la cooperativa, que desempeña una importante función de servicio público”.

Mayoristas

En la cita también ha participado Kasper Ernest, director ejecutivo del GIRP, la patronal europea de distribución farmacéutica. "Cuando llega una crisis, los mayoristas del sistema son esenciales para mantener a los países abastecidos de medicamentos. Nadie debe olvidar que somos indispensables, aunque no seamos visibles para los pacientes”.

Ana Pastor, expresidenta del Congreso y exministra de Sanidad, ha demandado "seguridad para los ciudadanos y para los pacientes, para que tengan garantizado en todo momento, no sólo en situaciones de crisis, el acceso a fármacos y productos sanitarios".

"Es urgente; tanto España como Europa tenemos que articular todos los mecanismos para que esto se produzca. Debemos poner en marcha en nuestro país incentivos para la industria y el sector logístico, que es muy potente y necesita apoyo, así como para los profesionales sanitarios”.