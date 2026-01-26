Sanidad cierra un acuerdo "para todos" sobre el Estatuto Marco con los sindicatos sanitarios pero sin los médicos

El anteproyecto de ley será elevado al Consejo de Ministros, aunque no incluye la principal demanda de los médicos: un estatuto marco propio e independiente.

Los médicos han quedado fuera del pacto y mantienen sus huelgas y movilizaciones para las próximas semanas.

El Ministerio de Sanidad y sindicatos sanitarios han firmado un acuerdo sobre el nuevo estatuto marco tras casi tres años de negociación.

Después de cerca de tres años de negociación, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios han firmado un acuerdo sobre el nuevo estatuto marco para estos profesionales. Un pacto en el que no están todos los sindicatos que iniciaron la negociación. Hablamos de los médicos, que mantienen sus huelgas y sus movilizaciones previstas para las próximas semanas.

Pese a ello, el anteproyecto de ley y su texto, pactado sólo con estos sindicatos (que pertenecen a los que se conoce como el Ámbito de Negociación del Sistema Sanitario), se elevará al Consejo de Ministros en próximas fechas para después seguir su camino parlamentario.

"Quiero aclarar que entre las entidades firmantes se encuentran las principales centrales sindicales de España. Tienen toda la legitimidad y todo el reconocimiento. También representan a miles de médicos en España", ha indicado Mónica García, ministra de Sanidad, tras la firma del acuerdo.

Respecto a las movilizaciones de los médicos, García asegura sentir "máximo respeto. Sabemos que hay malestar, pero muchas de sus reivindicaciones están dentro del nuevo Estatuto Marco". La que no está es la más básica de este colectivo sanitario, que es tener su propio estatuto marco, independiente del resto de las profesiones sanitarias.

