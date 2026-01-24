MIR 2026: cerca de 34.000 aspirantes se han presentado a los exámenes la Formación Sanitaria Especializada

Los estudiantes acceden al Ministerio de Sanidad en Madrid EFE

Este sábado 24 de enero se ha celebrado el MIR. El examen organizado por el Ministerio de Sanidad que da acceso a la Formación Sanitaria Especializada.

El examen que cuenta con más de 200 preguntas más 10 de reserva, tienen que ser respondidas en un límite de cuatro horas y media, ha tenido una participación cercana a los 34.000 aspirantes, que optan a una de las 12.366 plazas convocadas.

Las pruebas se realizarón en 25 sedes, distribuidas en un total de 688 mesas de examen, con dos adicionales ubicadas en el Ministerio de Sanidad.

Según recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la oferta de plazas es la siguiente: 9.276 para Medicina, 362 para Farmacia y 2.279 para Enfermería.

En el ámbito de la Psicología se ofertan 280 plazas correspondientes a la especialidad de Psicología Clínica, mientras que en el de la Química se convocan 29 plazas.

Por su parte, el ámbito de la Biología cuenta con 83 plazas, y el de la Física con 57 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria.

En la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid oferta 2.004 plazas de formación sanitaria distribuidas en 55 especialidades en las pruebas de acceso a la FSE.

Esta cifra de plazas supone el 16,2% de las 12.366 ofertadas en toda España y un incremento en 65 con respecto al año previo (+3,35%) y en 111 sobre 2024 (+5,8%).

En total, 35.503 personas de toda España han sido admitidas para cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

En declaraciones a Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que desde que el Partido Popular dejó el Ministerio de Sanidad en 2018, "se ha incrementado un 54% todas estas plazas" de formación sanitaria especializada.

"Es una apuesta y un impulso a nuestra sanidad pública", ha asegurado.

En concreto, en la región serán un total de 1.582 plazas de Médico Interno Residente (MIR) distribuidas en 55 especialidades; 258 en Enfermería, 46 en Psicología Clínica, 34 en Farmacia Hospitalaria, 8 en Radiofísica Hospitalaria y 2 en Radiofarmacia.

Además, se contemplan 74 puestos para ramas multidisciplinares, donde este año se ha aumentado el acceso a las titulaciones del Biología y Química.

La Comunidad de Madrid ha recordado que quienes elijan la sanidad pública de la capital para completar su preparación se pondrán beneficiar del acceso a una amplia red docente e investigadora, así como un complemento salarial, a partir ya del primer curso.

Este va del 8% al 38% del sueldo base, por encima de las retribuciones que establece el Real Decreto estatal, y calculando las pagas extraordinarias conforme al sueldo base y al complemento de formación.

A todo ello se une que, una vez terminado este aprendizaje, el Gobierno madrileño ofrece a los MIR que completan todos sus cursos contratos de larga duración y mayor estabilidad laboral, pudiendo llegar a tener unas retribuciones en el primer nivel asistencial de 52.000 euros brutos, han recalcado desde el Gobierno regional.

