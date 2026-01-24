La evolución del examen MIR: radiografía de una prueba que este 2026 afronta una polémica convocatoria

Ha llegado el día. Un total de 35.503 personas se enfrentan este sábado a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para las que hay 12.366 plazas disponibles.

A las puertas de las aulas, profesionales de siete especialidades sanitarias (Medicina, Biología, Psicología, Química, Enfermería, Farmacia y Física) afrontan con incertidumbre una polémica convocatoria. Todo esto en un año donde el Ministerio de Sanidad ha batido récord histórico en la oferta de plazas.

El retraso en las listas de admitidos y el cambio en el comité que elabora las preguntas ha dejado a los aspirantes totalmente desconcertados. Además, tras la dificultad de la prueba del año pasado, muchos acuden con miedo a que se repita la misma historia.

Como cada año, este trae novedades. En primer lugar, la hora del ejercicio será a las 14.00 de la tarde, adelantándose dos horas con respecto a convocatorias anteriores.

Por primera vez, el Ministerio de Sanidad permitirá que los no admitidos puedan presentarse a la prueba. Estos partirán con las mismas condiciones que el resto, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido. La corrección del ejercicio quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado.

Este año, al igual que en 2025, no habrá nota de corte para elegir especialidad una vez superado el examen. Desde la Asociación MIR consideran que estas dos medidas implantadas recientemente son puntos de conflicto.

"Es poco serio, debe presentarse el que cumple con todas las condiciones y queda admitido al proceso. No sabemos si el Ministerio ha hecho esto así porque como todo le ha pillado a última hora, querrán hacer de manera correcta las comprobaciones pertinentes", señala Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR.

Con la nota de corte ocurre lo mismo: su eliminación el año pasado estuvo envuelta en una polémica. "Es verdad que todo el que se presenta al MIR ha aprobado la carrera y ha superado la formación. No obstante, la nota de corte te daba la garantía de que esa persona tenía un mínimo de conocimiento", añade Selva.

"Estamos de acuerdo en que se haya eliminado porque es cierto que ha habido convocatorias en las que el examen ha sido muy complicado y hay gente que se ha quedado fuera porque la nota de corte era muy alta. Pero, lo que no veríamos bien es si sólo se ha hecho por la necesidad de incorporar especialistas al sistema, ya que por la desesperación no se puede poner en peligro nuestra sanidad", precisa.

Evolución

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Aparte de las preguntas más recurrentes sobre Cirugía General y del Aparato Digestivo, hay especialidades que han cobrado un papel importante, como es el caso de Cardiología, Endocrinología, Nefrología y Traumatología.

Esta prueba ha ido evolucionando con el paso de los años hacia un formato donde se le da más peso a la imagen clínica con un temario cada vez más amplio y especializado.

Pero, ¿cómo era el examen hace unos años? Hasta 2010, la prueba sólo era tipo test. A partir de ese año, se incorporaron los ejercicios de desarrollo de pruebas de imagen.

"En base a esa imagen, el opositor deberá dar su interpretación. Por ejemplo, de cardiología te ponen algún electrocardiograma, en neurología un electroencefalograma o también de dermatología, que al final es una especialidad muy visual", precisa Selva.

En los últimos diez años, también ha habido una variación en el número de preguntas. Hasta 2010 había un total de 250. "Desde 2011 hasta 2020 había 225 preguntas. En 2021 decidieron cambiar el número y lo dejaron en 175. Y como, finalmente, se dieron cuenta de que con esto había más discriminación, lo dejaron en 200 preguntas y 10 de reserva a partir de 2022", precisa Fernando de Teresa, director académico de CTO.

Temario

Cada año, se incorpora nuevo temario debido a la actualización de guías y protocolos. "En esta convocatoria ha habido novedades en Enfermedades Infecciosas, Endocrinología, Ginecología, Oncología o Nefrología", asegura María Bergia, directora académica de Curso MIR Asturias, a este diario.

Según la experiencia de las academias, suele haber una media de 14 preguntas de las asignaturas más tradicionales (Cirugía General y del Aparato Digestivo).

Le siguen las especialidades de Cardiología, Endocrinología, Nefrología y Traumatología, que de ellas hay una media de 11 preguntas.

Otras también han cobrado mucho peso en estos últimos años. Por ejemplo: Enfermedades Infecciosas, Neurología y Pediatría, con una media de 10 preguntas de cada una en el examen. Así, de pruebas de imagen suele haber 25 preguntas.