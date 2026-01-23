Tomás Cobo (OMC): "Mónica García debe lograr un consenso con médicos y CCAA para evitar la huelga indefinida"

La relación entre Sanidad y los médicos está prácticamente rota. Estos han convocado una huelga indefinida que comenzará a partir del 16 de febrero. Ante esto, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha hecho una llamada a la cordura.

Considera que Mónica García "debe hacer un esfuerzo" para lograr un consenso con el colectivo y las comunidades autónomas, y así, evitar los próximos paros. Cobo ha insistido en la importancia de que el texto salga adelante.

En una entrevista concedida a este diario, el presidente de la OMC ha hecho hincapié en las reivindicaciones de los médicos. Para él, los galenos han llegado a su límite por "tres fracturas: la precariedad laboral, la falta de tiempo para la formación continuada y el fallo en el modelo retributivo que se basa fundamentalmente en las guardias".

¿Cree que la ministra llevará el actual borrador del Estatuto Marco al Consejo de Ministros teniendo en contra al colectivo médico?

Por poder, podría hacerlo. Pero, creo que Mónica es una grandiosa profesional que lo demostró a lo largo de sus años en la medicina. Sé que quiere cambiarlo. Por eso, debe centrarse en lograr un consenso con los médicos y el Consejo Interterritorial.

Creo que es francamente difícil que la norma salga adelante. Y será una pérdida de oportunidad, porque efectivamente el sector necesitaba

Lo que tiene que hacer ahora el Ministerio es reunirse con ellos y parar esto, porque tiene consecuencias muy graves y los que pagan el pato son los pacientes.

Esta legislatura poco a poco se va agotando, no hay más que ver las fuerzas parlamentarias. Creo que es francamente difícil que la norma salga adelante. Y será una pérdida de oportunidad porque efectivamente el sector lo necesita.

¿Qué opina de la reciente huelga indefinida convocada por las organizaciones sindicales?, ¿por qué es importante un Estatuto propio para el colectivo?

La huelga ya es lo último. Quiero que conste que aquellos que hacen la huelga lo hacen con dolor de corazón. De verdad, es lo último. Vuelvo a lo mismo. Esta es la gota que colma el vaso. Visto todo en este contexto político en el que vivimos y de alguna forma de esta animadversión que se ha generado, hay que hablar y dialogar y tratar de sacar adelante el Estatuto.

Imagino que es una medida de presión más para que el Ministerio se reúna con ellos, pero hay que apelar también a la responsabilidad de unos y otros. Cada parte se tiene que hacer cargo de lo suyo. Es decir, las consejerías también deben implicarse.

La ministra insiste en que una norma propia para el colectivo supondría una fragmentación del sistema, no obstante, es cierto que en un equipo toda la tensión y el liderazgo lo lleva el médico. Efectivamente, tenemos unas responsabilidades que vienen derivadas de años de conocimiento. Por eso, se nos tiene que reconocer de una manera más específica.

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial en su despacho. Nieves Díaz

¿Está de acuerdo con las reivindicaciones de sus compañeros?

Por ejemplo, en el tema de la voluntariedad de las guardias creo que francamente uno debe saber bien qué profesión ha elegido. A los pacientes hay que ofrecerles asistencia los 365 días al año durante las 24 horas del día. Y el que no comprenda esto que las guardias van en ese pack, está equivocado. Obviamente, sin abusar. Todo ello, se tiene que hacer conciliando.

En cuanto al tema del modelo retributivo, sí se podría hacer algo, pero las competencias están traspasadas. Sinceramente, creo que se debería cambiar totalmente y que no esté basado tanto en complementos, sino realmente en el trabajo que haces en su conjunto y todas las horas que salgan de ello.

Recientemente, la Audiencia Nacional ha suspendido de forma temporal la guía de prescripción enfermera de infecciones urinarias después de que ustedes la recurrieran ante la justicia en septiembre de 2024. ¿Por qué si hay aprobado un Real Decreto (RD) de uso e indicación de fármacos por parte de estas profesionales, han decidido impugnar ya varios protocolos?

En ese RD se pedía que se generara un consenso entre el Consejo General de Enfermería (CGE), la OMC y un grupo de trabajo de técnicos. ¿Qué sucedió? Que eso en algunas guías de indicación salió extraordinariamente como en el caso de la de indicación de ostomías.

Sin embargo, hay en otras en las que no se llega al consenso, simplemente porque la posición de los facultativos que están encargados de ese grupo de trabajo, pensó que se traspasa competencias, algo que podría poner en riesgo la seguridad clínica.

Esa unanimidad dejó de generarse y en un momento determinado, se agotó totalmente el diálogo. Todo esto ocurrió cuando se aprobó esta guía de infección del tracto urinario. Dijimos que si no se llegaba a un consenso y se ponía en peligro la seguridad del paciente no íbamos a participar. Fue algo que se hizo con toda la buena intención, pero que no ha funcionado. A la vista está que muchas ni se han aplicado en las comunidades autónomas.

Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en la sede. Nieves Díaz

Esto no es cuestión de generar conflictos con Enfermería. Es una profesión hermana y trabajamos codo con codo. Ahora bien, el que no comprenda que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares pertenece al médico es que tampoco ha entendido nada. Esto no es por una ventaja corporativista, sino como respuesta al tiempo que tardamos en adquirir los conocimientos y competencias.

Esto parece que es una forma que tiene la administración de buscar canales para ahorrarse dinero de un especialista que es más caro, sustituyéndolo por otro que tarda menos en formarse.

Un fallo en el preparado del tratamiento ha provocado la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), ¿tenemos que preocuparnos por esto?

Por suerte, hay mucha seguridad clínica en cada proceso asistencial. Pero hay excepciones, claro. Con este caso nos hemos dado cuenta de la importancia de la formación y el conocimiento. Por eso, insistimos tanto con las competencias para que no ocurran cosas como esta.

Es cierto que España tiene más médicos que nunca. No obstante, sufre una distribución desigual por comunidades y especialidades como por ejemplo en Atención Primaria. Si se hace una comparativa, los médicos de Medicina Familiar crecen la mitad que los de hospitales. ¿Por qué ocurre esto a pesar de que el Ministerio ha puesto en marcha varios planes?

Ahora mismo, lo que ocurre es que no tenemos una crisis de ideas sino de implementación. Creo que las regiones deberían dar más autonomía a los médicos para que ellos organicen los propios fondos y sepan con qué presupuesto se cuenta.

Esto ya está funcionando muy bien, por ejemplo en Cantabria. Se trata del plan de autogestión de los médicos del Centro de Salud de Potes, ellos se organizan las consultas rurales y el centro principal que está en potencia. La Administración pone el dinero y ellos en base a ese presupuesto se lo distribuyen. La autonomía de gestión es absolutamente clave.

En los últimos años, ha habido un incremento del número de pacientes que cuentan con seguro privado. ¿Cómo valora esto la OMC? ¿Qué puede ocurrir de cara al futuro?

Como he dicho muchas veces, cada vez hay más riesgo de que haya una sanidad pública pobre para pobres.

La privada lo que genera es un entorno en el que no hay precariedad, que te ofrecen un contrato a largo tiempo y formación médica continuada y, además, te pagan bien. Por eso, también está habiendo una progresiva deriva de profesionales hacia ese entorno.

De ahí lo importante de que se mantenga la pública. Tenemos que proteger nuestro modelo. También la privada es crucial para mantener dicho modelo, ya que tiene una función extraordinaria, liberando de mucha carga.

Pero, ambas lo son. La pública tiene su función extraordinaria en la atención, sobre todo en ese ámbito de Atención Primaria y en hospitalaria día a día. Por ejemplo, la privada no tiene la capacidad de hacer trasplantes de órganos, por eso se hacen a través de la Seguridad Social, una vez más, con un número de personas especializado y contando con la experiencia e infraestructura suficiente.