Fernando Campos, nuevo presidente de la Fundación IDIS.

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha informado que Fernando Campos será su nuevo presidente hasta junio de 2028, tras la reunión extraordinaria del Patronato celebrada este viernes.

Hasta ahora vicepresidente de la Fundación, y actual consejero delegado de DKV en España, "cuenta con el apoyo de la junta directiva ya vigente, a la que se ha incorporado también como vicepresidente a Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas", ha detallado IDIS en un comunicado.

Fernando Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA Internacional por IE Business School y cuenta con diversa formación ejecutiva como el programa de alta dirección en IESE. Con una carrera de más de 20 años en el sector de la salud, ha ocupado altos cargos como CEO de Health Solutions EMEA en AON y consejero delegado de Cigna España, entre otros.

"Asumo con ilusión la presidencia de la Fundación IDIS, una organización que desempeña un papel crucial en la mejora de la sanidad privada en España", ha subrayado Fernando Campos.

Y ha añadido que "mi objetivo es seguir impulsando los pilares fundamentales de la Fundación, como la innovación, la calidad y la colaboración, mientras nos enfocamos en los nuevos desafíos sociodemográficos, en los avances tecnológicos acelerados y en la inteligencia artificial como factor transformador en todas las industrias".

Además, ha trasladado su agradecimiento a la junta directiva por su apoyo y ha dicho tener un profundo respeto por el trabajo realizado hasta ahora por la Fundación IDIS, "que se encuentra en un momento único para consolidar su liderazgo y avanzar en la transformación del sector sanitario privado y del sistema de salud en su conjunto, con el propósito de garantizar una salud accesible y de calidad para todos".

Bajo el liderazgo de Fernando Campos, la Fundación IDIS "se centrará en construir una nueva visión de la salud, abordando no solo el ámbito de la sanidad, sino también el conjunto de los aspectos que componen la salud. Las líneas de trabajo para 2026 reflejan los pilares estratégicos de la Fundación: la cohesión, la transparencia, la divulgación y la transformación del sector", ha detallado la Fundación.