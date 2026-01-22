Los sindicatos médicos convocan una huelga indefinida a partir del 16 de febrero contra el Estatuto Marco

Las claves nuevo Generado con IA Los sindicatos médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de febrero en protesta contra el nuevo Estatuto Marco. La huelga consistirá en paros de una semana al mes, de febrero a junio, y cuenta con el apoyo de sindicatos de todas las comunidades autónomas. Como inicio de las movilizaciones, se celebrará una manifestación unitaria en Madrid el 14 de febrero para exigir una regulación específica para el colectivo médico. Esta convocatoria supone la quinta huelga médica en menos de un año, tras el rechazo del Ministerio de Sanidad a negociar cambios en la nueva norma.

La peor pesadilla se ha hecho realidad: los médicos han convocado una huelga indefinida en contra del nuevo Estatuto Marco. Las organizaciones sindicales que forman el Comité de Huelga han anunciado que el paro comenzará a partir del próximo 16 de febrero.

Tras la negativa del Ministerio de Sanidad a escuchar sus peticiones, los galenos vuelven a la carga, pero esta vez con una actuación más radical con el objetivo de conseguir una regulación específica para el colectivo.

En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, según anuncian en un comunicado las organizaciones sindicales.

Todos los facultativos se han unido contra la nueva norma en la que está trabajando Mónica García. La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el de Andalucía (SMA), Cataluña (Metges), Madrid (Amyts), Euskadi (SME) y la organización sindical de Facultativos de Galicia Independientes (Omega) han sido los encargados de elevar esta convocatoria de huelga indefinida.

Como pistoletazo de salida a las movilizaciones, el comité ha programado una manifestación unitaria en Madrid para el sábado 14 de febrero.

Con la idea de que "profesionales de todas las comunidades autónomas muestren por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Los sindicatos insisten en que mantienen su mano tendida al diálogo "con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas.

Por eso, reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes.

Con este anuncio, los médicos ya encaran la quinta convocatoria de huelga en menos de un año, después de las celebradas en junio, octubre, diciembre y la, más reciente, hace escasamente una semana.