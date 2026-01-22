Así son las instrucciones del examen MIR 2026 de este sábado 24 de enero

Está prohibido el uso de móviles o dispositivos electrónicos, y solo se permite el uso de tapones para los oídos comunes; los materiales y normas varían ligeramente según la titulación.

La prueba consta de 200 preguntas más 10 de reserva y dura cuatro horas y media; cada acierto suma 3 puntos, los errores restan 1 punto y las no contestadas no puntúan.

Los aspirantes deben acudir con el documento de identidad original y físico, mantenerlo visible durante toda la prueba y solo podrán usar bolígrafo azul o negro.

El examen MIR 2026 se celebra el sábado 24 de enero a las 14:00, con un récord de 35.503 aspirantes y 12.366 plazas disponibles en varias titulaciones de la Formación Sanitaria Especializada.

El MIR 2026 ya está aquí. El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves las instrucciones para participar en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en la que se examinarán también los médicos, claro.

Este año, el departamento ha batido récord en la oferta de plazas. Un total de 35.503 personas se enfrentarán al ejercicio para el que hay disponibles 12.366 plazas de las distintas titulaciones que conforman esta formación (Medicina, Biología, Psicología, Química, Enfermería, Farmacia y Física).

La cita será este sábado 24 de enero a las 14.00 horas, adelantándose dos horas frente a convocatorias anteriores.

Plazas de Formación Sanitaria Especializada Medicina:9.276

Enfermería: 2.279

Biología: 83

Química:29

Farmacia: 362

Física:57

Psicología: 280

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13:30 horas (12:30 en Canarias). Una vez concluido este proceso, a las 14:00 horas (13:00 en Canarias), se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, asegura el Ministerio en un comunicado.

Este año, Sanidad permitirá que las personas que no han sido admitidas puedan presentarse a la prueba. Partirán con las mismas condiciones que el resto, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

Los aspirantes deberán acudir con el documento de identificación con el que realizaron la inscripción en el proceso, además del DNI o NIE.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.

Estructura

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Como señala Sanidad, no se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados. Y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso. Estos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

1. Documentación e identificación obligatoria Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la “Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos”.

No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera.

Las personas aspirantes deberán consultar previamente la mesa y centro de examen asignados en la web del Ministerio, ya que no se permitirán cambios de ubicación sin autorización.

Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa. 2. Material permitido y prohibiciones técnicas Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro. Quedará invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados.

El uso de dispositivos médicos (como audífonos, glucómetros, etc.) requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional.

Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común (de silicona o plástico). Queda estrictamente prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

Según la titulación:

-Las personas aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional.

-Las de Física contarán con una calculadora autorizada.

3. Desarrollo del ejercicio Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que sólo así podrá ser objeto de corrección. Se recomienda hacerlo al recibir el material.

No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen.

En caso de necesidad justificada, se podrá salir temporalmente del aula, previa entrega del examen y del documento de identificación, y siempre con el acompañamiento de personal autorizado.

Las personas responsables de mesa anunciarán el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio. 4. Sistema de respuesta y criterios de calificación La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante. Se debe comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias.

5. Normas para marcar las respuestas Para seleccionar una respuesta: marcar con una "X" el recuadro correspondiente.

Para anular una respuesta previamente marcada: rellenar completamente el recuadro.

Para recuperar una respuesta anulada: rodear con un círculo el recuadro. 6. Sistema de puntuación Cada respuesta correcta suma 3 puntos.

Cada respuesta incorrecta resta 1 punto.

Las preguntas no contestadas no puntúan.

Con todo, en la organización y desarrollo del proceso participarán más de 2.000 personas, entre delegados/as de centro, interventores/as, vocales de las mesas de examen y miembros de las siete comisiones calificadoras.