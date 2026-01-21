Johnson & Johnson gana 22.900 millones de euros en 2025, un 90,6% más que el año anterior

Para 2026, la multinacional prevé ventas entre 85.447 y 86.275 millones de euros y un beneficio por acción ajustado de hasta 9,93 euros.

En Estados Unidos, las ventas aumentaron un 6,9%, sumando 45.929 millones de euros, mientras que en el resto del mundo crecieron un 5%.

Las ventas totales de la compañía alcanzaron los 80.490 millones de euros, con un crecimiento del 6% en el negocio farmacéutico y del 6,1% en MedTech.

Johnson & Johnson obtuvo un beneficio neto de 22.900 millones de euros en 2025, un 90,6% más que el año anterior.

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) obtuvo un beneficio neto de 26.804 millones de dólares (aproximadamente 22.899 millones de euros) en 2025. Esto representa un incremento del 90,6% respecto del resultado del ejercicio anterior.

Las ventas sumaron 94.193 millones de dólares (80.490 millones de euros), un 6% más, lo que incluye una subida por idéntica cantidad en la facturación del negocio farmacéutico, hasta los 60.401 millones de dólares (51.488 millones de euros al cambio actual). Y del 6,1% para la división MedTech, hasta los 33.792 millones de dólares (28.805 millones de euros).

En cuanto a la procedencia geográfica de los ingresos trimestrales, las ventas en Estados Unidos fueron de 53.752 millones de dólares (45.929 millones de euros), un 6,9% más.

Ya en el resto del mundo se generaron 40.441 millones de dólares (34.555 millones de euros), un 5% más.

Sólo en el cuarto trimestre, la compañía ganó 5.116 millones de dólares (4.371 millones de euros), un 49,1% más. Al tiempo que la facturación creció un 9,1%, hasta los 24.564 millones de dólares (20.989 millones de euros).

En 2026

De cara a 2026, la multinacional prevé que las ventas totales se queden entre los 100.000 y 101.000 millones de dólares (85.447 y 86.275 millones de euros). Además, espera anotarse un beneficio por acción ajustado y diluido de entre 11,43 y 11,63 dólares (9,76 y 9,93 euros).

"2025 fue un ejercicio decisivo para Johnson & Johnson gracias al impulso de la cartera y la línea de productos más sólida de nuestra historia", ha afirmado el presidente y consejero delegado de J&J, Joaquín Duato.

"El año pasado marcó el inicio de una nueva era de crecimiento acelerado por la innovación médica que está transformando vidas en nuestras seis áreas de negocio clave: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, cirugía y visión", ha añadido.