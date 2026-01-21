La actuación de los sanitarios en la zona cero de Adamuz: “Hay muchos traumatismos, la situación es indescriptible”

Los profesionales sanitarios y personal de emergencias continúan ofreciendo asistencia sanitaria a las víctimas que vivieron durante la tarde del pasado domingo una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España.

El descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) de dos trenes Alvia e Iryo ha dejado al menos 42 muertos y decenas de heridos.

La sanidad española se está volcando con los heridos, tanto en la atención psicológica como ofreciendo asistencia las 24 horas del día. Cuatro centros de salud de Córdoba están en pleno funcionamiento: el Hospital Reina Sofía, Quirónsalud, Cruz Roja y Juan de Dios.

Desde el primer momento, los facultativos se trasladaron hasta la zona cero de los hechos para desplegar todo un dispositivo ante una emergencia de tal envergadura. Agentes de la Guardia Civil que se encontraban en la zona afirmaron haber encontrado todo un "escenario de guerra".

Debido al impacto por el descarrilamiento, "la mayoría de los heridos presentaban traumatismos. Ahora mismo la situación es indescriptible. Aun así, nos llama la atención la fuerza de las familias después de todo lo que están soportando y los días que llevan sin descansar", relata a este periódico Carmen Moreno, médica de urgencias del Hospital Reina Sofía y responsable autonómica del Plan de Salud de Cruz Roja en Andalucía.

Cuando ocurrió el accidente, Moreno estaba en el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, pero actualmente se ha desplazado hacia una unidad que Cruz Roja tiene instalada para atender a heridos y familiares.

La organización dirige un puesto de mando avanzado donde se ofrece información, acompañamiento y avituallamiento. Está conformado por un equipo de 60 médicos y psicólogos.

La unidad está ubicada en el centro cívico de Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros de Córdoba, "donde ya se han atendido alrededor de 300 personas". Los cuadros más comunes están siendo mareos, lipotimias (pérdida transitoria y breve del conocimiento) y crisis de ansiedad", asegura la médica de urgencias.

En el momento en el que ocurrió la tragedia, Cruz Roja también envió numerosas ambulancias e instaló un hospital de campaña en el polideportivo de la localidad cordobesa.

Asistencia las 24 horas

Como relata Moreno, el centro está abierto las 24 horas del día para que todas las víctimas tengan garantizada la asistencia. "Nos estamos rotando y haciendo turnos de hasta 12 horas estos días".

Además, tras el suceso se activó un llamamiento urgente para donar sangre que ha provocado una respuesta de solidaridad sin precedentes en toda la comunidad.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga registraba este pasado lunes un total de 460 donaciones de sangre. Esto supone más del doble, ya que la media de un día normal es de 200 aproximadamente.

Lo mismo ocurría en Córdoba. Su banco de sangre aseguraba que las reservas estaban garantizadas gracias a "la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía".

Uno de los vagones que descarriló del tren Iryo. Joaquin Corchero / Europa Press

Al mismo tiempo, se recomienda espaciar las donaciones durante la semana para asegurar el suministro en los próximos días, según advierten a este diario.

Para dar respuesta a la gran afluencia de donantes, el centro ha ampliado su horario. En lugar de cerrar a las 14:30 horas, se mantendrá abierto hasta las 21:00 horas de la noche.

CCAA

Para gestionar esta emergencia sanitaria, varias comunidades autónomas se han volcado con Andalucía. Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, junto con el Ministerio y todos los consejeros de Sanidad, se pusieron al servicio de la región. Así, lo anunció la propia Mónica García en sus redes sociales.

Madrid y Castilla-La Mancha, regiones cercanas a la tragedia, pusieron a disposición su personal del 112 y camas hospitalarias (tanto de UCI como convencionales). Aunque finalmente, no ha sido necesario recurrir a ello.